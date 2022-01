Encabezado por Jiménez y Corona, México se concentra para duelos claves

México, 23 ene (EFE).- Encabezado por Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, y Jesús Corona, del Sevilla español, la selección mexicana se concentró este domingo en Ciudad de México previo a partidos claves en la eliminatoria mundialista de Concacaf. El argentino Gerardo Martino, seleccionador mexicano, inició la concentración con 26 de los 30 futbolistas que eligió, a la espera de la incorporación de Edson Álvarez, del Ajax neerlandés; Hirving Lozano, del Napoli italiano; Erick Gutiérrez, del PSV neerlandés, y Gerardo Arteaga, del Genk belga. Martino se reunió con sus dirigidos por primera vez en el año con la meta de prepararlos para visitar el jueves a Jamaica y recibir en el estadio Azteca a Costa Rica, el domingo, y a Panamá, el 2 de febrero, en la continuación de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial Catar 2022. El argentino convocó a lo mejor que tenía a sus disposición, liderado por Raúl Jiménez, su estrella en el ataque, y quien será evaluado en las siguientes horas para saber si una dolencia muscular le permitirá jugar. El argentino también ordenó los regresos de Lainez y Arteaga, quienes no disputan un juego con México desde junio pasado. México jugó duelos en la eliminatoria por última vez en noviembre, cuando perdió por 2-0 ante Estados Unidos y por 2-1 contra Canadá, resultados que lo mandaron al tercer lugar de la clasificación 14 puntos, los mismos que Panamá, cuarto, que tiene peor diferencia de goles. La Concacaf otorga tres plazas al Mundial de Catar 2022 y al cuarto clasificado le da un pase a la repesca, por lo que a falta de seis duelos en las eliminatorias los mexicanos no pueden dejar ir puntos. Si México quiere mantenerse en la lucha por los boletos directos a Catar, debe conseguir por lo menos un empate en Jamaica y triunfos en casa sobre Costa Rica y Panamá para que Estados Unidos, primer lugar en la tabla con 16 puntos, y Canadá, con 15, no aumenten más su ventaja. México viajará el martes a Jamaica, sexto lugar de la eliminatoria con siete puntos, con la mira en acercarse los más pronto posible a Catar.