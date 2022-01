Empieza juicio contra los agentes que acompañaban al que mató a George Floyd

Washington, 24 ene (EFE).- El juicio federal contra los tres expolicías que acompañaban al entonces agente Derek Chauvin cuando asfixió al afroamericano George Floyd comenzó este lunes con la acusación de la Fiscalía de no socorrer a la víctima mientras se estaba ahogando. “Eligieron no intervenir y detener a Chauvin cuando mató a un hombre. Eligieron no proteger a George Floyd, el hombre al que esposaron”, denunció durante la primera audiencia del juicio Samantha Trepel, fiscal del caso, según recogen medios estadounidenses. Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao están acusados ante una corte federal de Minnesota de vulnerar los derechos civiles de Floyd al no asistir a la víctima mientras estaba siendo ahogado por Chauvin cuando lo iban a arrestar. Los tres exagentes, que en paralelo afrontan un juicio por complicidad de asesinato ante un tribunal estatal, que tendrá lugar en marzo, se declararon en septiembre no culpables de vulnerar los derechos civiles de Floyd. La defensa se escudó en la capacitación inadecuada de los policías de la ciudad de Minneapolis, dado que dos de los ahora exagentes, Lane y Kueng, llevaban pocos días en el cuerpo cuando tuvo lugar el operativo que acabó con la vida de Floyd. El jurado popular de este juicio está compuesto por cinco hombres y siete mujeres. La semana pasada, al iniciar la selección del jurado, el bufete de abogados de la familia de Floyd afirmó en un comunicado que "todo el mundo pudo observar" en el vídeo de la detención de Floyd que los tres policías compañeros de Chauvin "contribuyeron a su muerte al no intervenir para frenar un asesinato sin sentido". Floyd murió el 25 de mayo de 2020 después de que Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en Estados Unidos inédita desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960. El pasado 25 de junio, Chauvin fue condenado por un tribunal estatal a 22 años y medio de cárcel, de los que cumplirá 15, por el asesinato de Floyd. Chauvin también fue acusado en el juicio federal de vulnerar los derechos civiles de Floyd, delito por el que se declaró culpable en diciembre pasado tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía para pasar simultáneamente esta condena con la que ya afronta por asesinato. EFE er/pamp