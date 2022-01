El Gobierno sanciona a empresa por discriminar a extranjeros

Los Ángeles, 24 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que llegó a un arreglo con la agencia de seguros Scott Insurance por el cual la compañía deberá pagar casi 80.000 dólares por haber discriminado rutinariamente a solicitantes de empleo extranjeros. La institución indicó en un comunicado que su investigación determinó que Scott Insurance discriminó a un residente legal al exigirle su Tarjeta de Residencia Permanente para demostrar su permiso de trabajo, y rechazar la documentación válida que proporcionó. Asimismo, determinó que al menos desde el 1 de junio de 2017 y hasta el 1 de agosto de 2020 la empresa de Lynchburg (Virginia) discriminó a solicitantes extranjeros al no considerarlos para contratación con base en su ciudadanía no estadounidense. Según los términos del arreglo, Scott Insurance pagará 9.500 dólares en sanciones civiles al Gobierno de Estados Unidos y hasta 70.000 dólares a los trabajadores afectados. El arreglo también requiere que la compañía capacite a sus empleados en el cumplimiento de las disposiciones contra la discriminación del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA) y que estén sujetos al monitoreo y las exigencias de reportes del Departamento de Justicia. “Los empleadores no pueden negarse a contratar solicitantes con base en su situación de ciudadanía excepto cuando están autorizados por la ley. También tienen prohibido discriminar a trabajadores al verificar sus permisos de trabajo”, dijo la fiscal general asistente Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles de la institución. EFE msc/abm