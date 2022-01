El camino hacia el Mundial de Catar se estrecha para la selección de Panamá

Ciudad de Panamá, 24 ene (EFE).- La selección de fútbol mayor de Panamá intentará este enero acercarse más al Mundial de Catar 2022 ante tres rivales y escenarios complicados para la roja centroamericana. De la mano del hispano-danes Thomas Christiansen los panameños marchan en la cuarta posición de las eliminatorias con 14 puntos, y son conscientes de que sumar mínimo seis unidades en esta fecha es clave en sus aspiraciones. Los panameños comenzarán está triple fecha en Costa Rica, un escenario en el que en eliminatorias, desde 1992 para acá, solo han sacado un empate y caído en 4 ocasiones. Eso lo sabe Christiansen al señalar en su última conferencia de prensa que Costa Rica tiene una "última bala" frente a Panamá y eso los hace más peligrosos en este duelo. "Contra Costa Rica es un partido de vida o muerte", precisó en su momento el seleccionador panameño. Hasta el sol de hoy, la igualada a cero frente a una Costa Rica desfigurada en el arranque de las eliminatorias sigue marcada en la memoria de los panameños como una derrota. De sacar la victoria en suelo tico, Panamá pondría algo de distancia de un rival directo en estas eliminatorias. Perder o empatar no sería un buen negocio para los panameños, porque la tabla se cerraría y los dejaría en la obligación de sumar de a tres en los partidos siguientes, ante Jamaica de local y de visita frente a México. Hasta el momento, los panameños se han hecho fuertes en el el estadio Rommel Fernández, sumando dos triunfos y dos empates. En casa, ante Jamaica, es obligatorio sumar de a tres, aunque en eliminatorias los "reggae boyz" han sido complicados de visita para la roja centroamericana. Panamá sacó un 2-0 de local, en 2016, en el último choque contra los jamaiquinos. Anterior a eso solo empates. La victoria por 0-3 en el primer duelo contra Jamaica, puede ser un termómetro ideal para medir lo que puede pasar el 30 de enero próximo. Un escollo que tendrá la roja centroamericana en el duelo frente a Jamaica es que no tendrá público en las gradas, debido a una sanción impuesta por la Fifa. Es vital en la aspiraciones panameña sacar una victoria resultado en San José y sumar de a tres en casa frente a los jamaiquinos, porque la fecha la cierran en México, un escenario complicado para Panamá. Es que hasta el momento la escuadra escarlata no ha sumado puntos en territorio mexicano, aunque cabe destacar que las distancias se han acortado, de un 7-0 en el 2000, a un 1-0 en el 2017. El técnico panameño reconoció que se deberá salir a buscar los tres puntos frente a Costa Rica y contra Jamaica y "ver lo que se puede rascar en México". En la ida de estas eliminatorias hacia Catar, los panameños dejaron ir puntos de local en el duelo frente a los mexicanos, terminando empatados a un tanto. Previo a arrancar está nueva fecha de eliminatorias, los canadienses se mantienen al comando de la tabla con 16 puntos; con 15 unidades, los Estados Unidos está en la segunda plaza. Con 14 enteros México es tercer puesto, Panamá, con la misma cantidad de puntos y con dos goles menos en la diferencia, es el cuarto clasificado. En la quinta plaza está ubicado Costa Rica con 9 unidades, Jamaica, con siete puntos, es sexto; El Salvador es el séptimo sembrado, con seis puntos, Honduras es el último puesto, con 3 unidades. EFE rao/gf/cav