EEUU aborda con aliados el posible despliegue de tropas en el este de Europa

Washington, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha abordado con sus aliados europeos el posible despliegue de tropas estadounidenses en el este de Europa ante la crisis por una posible invasión rusa de Ucrania, confirmó este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Hemos estado consultando con nuestros aliados y detallando los planes para todos los escenarios. Siempre hemos dicho que reforzaríamos a nuestros aliados en el flanco este (de la OTAN) y lo hemos estado discutiendo con nuestros socios durante las últimas semanas", expresó Psaki en una rueda de prensa. La portavoz de la Casa Blanca dijo que el Pentágono dará más información al respecto, pero enfatizó el hecho de que Estados Unidos nunca ha "descartado la opción de brindar asistencia adicional antes de una invasión" a Ucrania. De esta manera, la portavoz respondía a una pregunta sobre las informaciones aparecidas en medios de comunicación de que la Administración del presidente Joe Biden estaría sopesando el despliegue de miles de soldados EE.UU. en los países del flanco oriental de la OTAN. Según el diario The New York Times, que citó funcionarios del Gobierno, Washington podría estar planeando el envío de fragatas y aviones de guerra a los aliados de la OTAN en el Báltico y el este de Europa. Psaki insistió en su comparecencia en el mensaje lanzado la semana pasada por Biden de que una ocupación rusa de Ucrania "podría ocurrir en cualquier momento". Biden conversará este lunes por la tarde con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y varios líderes europeos para coordinar la respuesta ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La Alianza Atlántica anunció este lunes que pone "en estado de alerta" y envía barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa oriental, reforzando la disuasión y defensa aliada, mientras Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania. Este domingo, el Departamento de Estado ordenó la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". Por su parte, Moscú espera que esta semana EE.UU. y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad, que incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, así como el cese de toda cooperación militar con la antiguas repúblicas soviéticas. EFE er/ssa