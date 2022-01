David García se viste de cazador

Pamplona, 24 ene (EFE).- El jugador de Osasuna David García alcanzó este domingo ante el Granada las cuatro dianas en lo que va de curso, convirtiéndose así en el defensa más goleador de LaLiga Santander, algo que unido a su gran momento hace que sea una de las figuras a seguir del campeonato. No es de extrañar la alegría sentida por la parroquia rojilla cuando el club anunció que el central de Ibero estaba recuperado tras su positivo en covid-19 y que era apto para viajar a la ciudad nazarí, contando con muchas papeletas de ser titular. Jagoba Arrasate lo vio muy claro y alineó a su poderoso pupilo junto a un Juan Cruz en el centro de la zaga que volvió a salirse como central zurdo, dejando claro que ahora mismo cuenta y mucho para su entrenador. Se trata del tándem de moda en Pamplona. El futbolista navarro, que ejerció de capitán ante las suplencias de Oier y Roberto Torres, firmó un nuevo partido contundente en área osasunista y del Granada, antes del parón por selecciones para guiar al equipo tras la derrota de Vigo. Este año, García se ha puesto el mono de cazador. Balón aéreo que avista, balón que despeja con éxito o que introduce en la meta contraria. Cádiz, Alavés, Barcelona y Granada son los equipos que han sufrido los muelles y el olfato goleador con el que cuenta en canterano rojillo. El curso pasado convirtió una sola diana en las 35 jornadas en las que tuvo minutos, mientras que en el año del regreso de Osasuna a la máxima categoría no pudo perforar la portería contraria. Además, es el pichichi de la plantilla pamplonesa junto a Kike García. Sus compañeros de posición en la Liga que más se le aproximan son Aritz Elustondo y Pau Torres con tres tantos. Teniendo en cuenta la entidad en la que juegan estos dos jugadores (Real Sociedad y Villarreal), la marca de García toma todavía más relevancia. A nivel europeo, los vuelos del futbolista de 27 años le han servido para colocarse en el podio. Andrei Girotto (Nantes) y Domenico Criscito (Génova) son con cinco goles los máximos artilleros con cinco goles. David empata en este dato con defensas como James (Chelsea), Theo Hernández (Milan) y Juan Cuadrado (Juventus), mientras que supera a Achraf Hakimi (PSG), Guerreiro (Dortmund) o Álex Moreno (Betis), siendo todos ellos laterales con un gran carácter ofensivo. Su crecimiento en los dos últimos cursos fue notable, motivo que ha bastado para hacerse fuerte en el once de Osasuna y llamar la atención de otros clubes semana tras semana gracias a sus grandes actuaciones. Osasuna le renovó el pasado mayo hasta el año 2026 con una cláusula de 20 millones que a priori parecieron suficientes para espantar a otros equipos, pero que con el paso del tiempo se está convirtiendo en una cantidad asequible para muchos de los interesados.