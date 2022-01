CRÓNICAS INTERNACIONALES

A DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES EN EFESERVICIOS: UE RUSIA.- UE evita medidas de prevención como EEUU al no ver ataque inminente a Ucrania. URDANGARIN/INFANTA.- La infanta Cristina y Urdangarin se separan “de común acuerdo” TURISMO ESPACIAL.- Para vivir la gravedad cero ya no es necesario ser astronauta o millonario RUSIA EEUU.- La tensión en torno a Ucrania aumenta varios grados con despliegues militares. CHILE MEDIOAMBIENTE.- El sur de Chile, un laboratorio natural para frenar el cambio climático. R.UNIDO GOBIERNO.- La posición de Boris Johnson se complica por denuncias de islamofobia. ica NO ABONADOS AL SERVICIO DE CRÓNICAS, SE RUEGA CONTACTEN CON LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA EFE EN SU ZONA.