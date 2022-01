Colo Colo vence por 0-2 a la Católica y se queda con la Supercopa de Chile

Santiago de Chile, 23 ene (EFE).- Colo Colo se coronó este domingo campeón de la Supercopa de Chile al vencer por 0-2 a la Universidad Católica con goles de Leonardo Gil y Carlo Villanueva, en el primer título que se disputa este año antes del inicio del Campeonato Nacional 2022. Luego de un primer tiempo marcado por desórdenes en las tribunas, la apertura del marcador llegó al minuto 62 del compromiso luego de un error en la salida del portero cruzado Sebastián "Zanahoria" Pérez, falla aprovechada sin problemas por el volante Leonardo Gil que solo tuvo que empujar el balón a la red para poner en ventaja al cuadro albo. Ya en los descuentos, el joven volante de 22 años Carlo Villanueva conectó con gran técnica un centro de Gabriel clavando el esférico en el ángulo, dejando sin opción a Pérez y sellando el resultado final del encuentro. Resultado coherente con lo mostrado por ambos elencos a lo largo de los más de 90 minutos de fútbol, con los pupilos de Gustavo Quinteros como claros dominadores del campo en la mayor cantidad de pasajes del partido. Después del pitazo inicial, los dos conjuntos salieron con todo a presionar al rival, pero Católica no tuvo la profundidad necesaria para hacer daño y terminaron cediendo el ritmo en la cancha. Lamentablemente, el centro no estuvo en lo deportivo durante los primeros 45 minutos, sino en los hechos de violencia registrados en las tribunas del Estadio Ester Roa de Concepción. Pasada la primera media hora de partido, todos los jugadores se vieron obligados a abandonar el campo por graves desórdenes y enfrentamientos protagonizados por las barras que asistieron al encuentro. Durante 15 minutos los hechos no fueron sofocados por la acción policial y se destruyeron elementos del estadio, además de registrarse agresiones entre los hinchas involucrados. "Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien", publicó en sus redes sociales el presidente electo del país, Gabriel Boric. El compromiso se reanudó desde los 34 minutos y la tónica futbolística fue la misma que en sus primeros momentos: a los cruzados les costó imponer su estilo de juego y no registró remates al arco, mientras que los albos dominaron en posesión y llegaron dos veces con claridad al arco de Sebastián "Zanahoria" Pérez antes del descanso.