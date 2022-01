Pekín, 24 ene (EFE).- Las autoridades chinas levantaron hoy las restricciones impuestas en la ciudad central de Xi'an, de 13 millones de habitantes, que ha permanecido completamente confinada durante un mes por un rebrote de covid. Los funcionarios municipales indicaron que desde hoy la ciudad pasa a ser una zona de "bajo riesgo", con lo que los residentes pueden volver a desplazarse libremente siempre y cuando presenten un código QR de salud válido. "Bajo riesgo no significa libre de riesgo. La ciudad continuará implementando estrictamente las medidas de prevención y control epidémicas en vigor", comentó hoy el funcionario Liu Feng, recoge la agencia estatal Xinhua. Hasta el domingo, Xi'an ha acumulado un total de 2.053 casos de covid por transmisión comunitaria desde que comenzaron a hallarse los primeros positivos a principios de diciembre del año pasado. El 22 de ese mes, las autoridades decidieron confinar a los residentes de la ciudad, capital de la provincia central de Shaanxi, para frenar la curva de casos. La de Xi'an es la cuarentena más amplia vivida en China tras la impuesta en Wuhan en enero de 2020, al comienzo de la pandemia. La caótica gestión del confinamiento en Xi'an, especialmente durante los primeros días, provocó críticas de algunos residentes a través de las redes sociales, sea por la falta de suministros o por el desconcierto generado después de que se cayera la aplicación de teléfono móvil que certifica haber dado negativo en las pruebas de ácido nucleico. También causó conmoción el caso de una mujer embarazada de ocho meses que perdió a su bebé tras serle denegada la entrada a un hospital por no presentar un test actualizado, o el de una persona apaleada por violar el confinamiento para ir a comprar comida. Estos "momentos de caos", según los definió la prensa local, provocó la destitución de varios funcionarios a los que se acusó de actuar con negligencia. China mantiene implacable su política de tolerancia cero contra la covid, con restricciones a la movilidad y confinamientos para atajar los rebrotes activos en el país a dos semanas de que comiencen los Juegos de Invierno en Pekín. Además, el país celebrará el próximo 1 de febrero la llegada del Año Nuevo chino, y los Gobiernos locales ya están pidiendo que no se viaje si no es "estrictamente necesario" con el objetivo de eludir los desplazamientos masivos típicos de estas fechas. La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó hoy la detección de 57 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, 18 de ellos por contagio local -6 de ellos en la capital china- y el resto, importados. El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 2.754, once de ellos en estado grave. Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 105.660 personas en el país y murieron 4.636. EFE jco/ics (vídeo)