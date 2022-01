Bruselas anuncia un plan europeo para mejorar la gestión del tráfico espacial

Bruselas, 24 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes una estrategia para mejorar la gestión del tráfico espacial y fijar así una serie de reglas para prevenir colisiones entre satélites y residuos que se encuentran en órbita. Durante una videoconferencia con el astronauta alemán Matthias Maurer, conectado desde la Estación Espacial Internacional, la presidenta Von der Leyen aprovechó el momento para pedir "nuevas reglas comunes en el espacio" al resto de países para alcanzar "una gestión más eficiente del tráfico espacial". "Es lo mismo que hacemos con el tráfico aéreo o por carretera", aseveró la líder del Ejecutivo comunitario, tras adelantar que la estrategia europea en la materia se presentará públicamente a mediados de febrero y, a partir de entonces, admitió, tocará "convencer al resto de socios" presentes en la carrera espacial. En todo caso, se trató de un anuncio que satisfizo al astronauta Matthias Maurer, que durante su charla con Von der Leyen alertó del peligro que supone la proliferación de basura espacial, ya sea en forma de satélites apagados pero que siguen dando vueltas, o bien en forma de chatarra y restos de cohetes antiguos. "Hay muchos residuos espaciales que debemos esquivar. Es un tema importante, no solo porque nos pone en riesgo a nosotros, si no también porque puede dañar a otros satélites en activo que tenemos y que nos ofrecen datos meteorológicos e información vital para nuestra vida en la Tierra", señaló Maurer. Y agregó: "Necesitamos acción política y creo que Europa debería liderar esta carrera", sentenció. Este cosmonauta alemán, que forma parte de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés), pidió lograr una contribución neta de residuos espaciales en 2030 e hizo un llamamiento a "reducir la introducción de partículas en órbita". Durante sus intervenciones, Maurer, que también es un activista ecologista, relató como se ven los efectos del cambio climático desde el espacio, en forma de "bosques quemados", "lagos que desaparecen" y "glaciares que cada vez son más pequeños". "Desde donde mejor se ve todo esto es desde el satélite europeo Copernicus, que ofrece los datos que los políticos necesitáis para legislar", comentó el astronauta a Von der Leyen. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar la presencia de mujeres en el mundo del espacio y, en un turno de preguntas realizadas por jóvenes, Matthias Maurer instó a no rendirse a las niñas que quieran ser astronautas. "Sigue tu sueño, tu corazón. Es muy fácil ser astronauta en el espacio, lo difícil es convertirte en astronauta. Debes ser bueno en la escuela y en la universidad pero, sobre todo, debes hacer lo que te gusta", recalcó. Preguntado sobre como lidia con la soledad en el espacio, Maurer aseguró que pasan mucho tiempo fuera del trabajo con el resto de compañeros de la Estación Espacial Internacional y que, en su caso, también llama a menudo a su familia. EFE bfm/cat/jls