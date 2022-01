Borrell cree que no hay sensación de ataque inminente a Ucrania

Bruselas, 24 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que no hay sentimiento de “ataque inminente” a Ucrania tras haber escuchado la participación del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la reunión del Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. “No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente”, dijo Borrell en una rueda de prensa al término del encuentro. Agregó además que hay “acuerdo completo” entre los Veintisiete sobre que no es necesario tomar “medidas preventivas” en esta situación. EFE rja/drs/cast/vh (foto) (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)