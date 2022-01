Miami, 24 ene (EFE).- Decenas de alguaciles de Florida dieron a conocer este lunes su "abrumador" respaldo a las candidaturas del senador por Florida Marco Rubio, y del gobernador estatal, Ron DeSantis, que este año aspiran a la reelección en sus cargos y se han opuesto a la corriente que propone "desfinanciar" a la Policía. En una rueda de prensa celebrada con motivo de la Conferencia de Alguaciles de Florida, en Jacksonville, el senador cubanoestadounidense Marco Rubio recibió el respaldo de un total de 55 alguaciles, que es una "abrumadora mayoría" del total de 67 alguaciles con que cuenta el estado por cada uno de los condados en que está dividido. "Me siento honrado por este respaldo. Esto habla de algo más que política, habla de la dirección de nuestro país", aseveró el senador republicano, que en las elecciones de este año buscará un tercer mandato en el Congreso y contenderá con la demócrata Val Demings, exjefa de la Policía de la ciudad de Orlando. "Cuando inyectas el espíritu de la anarquía en una cultura y en una sociedad solo animas a los anárquicos. Y al final, los hombres y mujeres que están detrás de mí, y los hombres y mujeres que trabajan para ellos, son los que tienen responder en un trabajo muy difícil", dijo el senador en la rueda de prensa, acompañado de decenas de alguaciles. Rubio ha expresado su rechazo en varias oportunidades a los pedidos a favor de "desfinanciar a la Policía", surgidos tras los casos de brutalidad policial en el país, y, en ese sentido, hoy criticó a los políticos que reprenden a las fuerzas del orden por "hacer cumplir las leyes que aprueban". El senador republicano aludió al aumento de tasas de homicidios en ciudades de EEUU, en los ataques a efectivos policiales, la inseguridad fronteriza y una "epidemia de robos y robos en todo el país", de lo que, no obstante, Florida está mejor que otros lugares. "No tenemos un gobernador y una legislatura que se han vuelto completamente locos", agregó. El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, manifestó en la rueda de prensa que Demings votó a favor de "desfinanciar a la policía" en el Congreso, mientras que Rubio no ha "cambiado". "UN VERDADERO GOBERNADOR DE LA LEY Y EL ORDEN" En la misma conferencia se dio a conocer que un total de 58 alguaciles, de diferentes partidos, han dado su apoyo al gobernador DeSantis, que este año buscará la reelección y de quien destacaron su liderazgo. "Es un verdadero gobernador de la ley y el orden. Así es como se ven", resaltó el alguacil del condado Brevard, Wayne Ivey. En la rueda, DeSantis, quien en la campaña para las elecciones de 2018 abrazó el lema de "ley y orden" y recibió un respaldo similar, puso de relieve la situación de Florida respecto a estados en donde hay menos fondos para los cuerpos policiales y recordó que en este sureño estado los gobiernos locales no pueden restar fondos a la agencias del orden. "En Florida, los respaldamos (a los policías). Y los seguiremos respaldando", dijo el gobernador, que luego se hizo eco de una propuesta de un bono de 5.000 dólares para los nuevos policías que lleguen de fuera del estado. EFE lce/emi