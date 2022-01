Albares y Sefcovic se reúnen para hablar de las negociaciones sobre Gibraltar

Bruselas, 24 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo este lunes un encuentro en Bruselas con el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, responsable del equipo negociador europeo para el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, para hablar sobre los avances en este acuerdo, sobre el que se espera una conclusión antes de Semana Santa. “Contento de haberme reunido con el ministro español de Exteriores José Manuel Albares para hablar sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y, en particular, las negociaciones en curso sobre Gibraltar. Nuestros equipos europeo y español trabajan mano a mano para avanzar en las conversaciones”, compartió en Twitter Sefcovic. La futura relación entre la UE y el Peñón no está incluida en el acuerdo comercial que Londres y Bruselas alcanzaron en la Nochebuena de 2020, por lo que se necesita un convenio separado que la Comisión Europea y el Gobierno británico están negociando y que requerirá en último término el visto bueno de España. Hasta el momento, ambos bloques han mantenido varias rondas de negociaciones, que progresan de forma "constructiva", con el objetivo de cerrar un pacto durante el primer trimestre de 2022. La próxima ronda tendrá lugar entre el 1 y el 3 de febrero en Bruselas y aún no está confirmado si será en persona o por videollamada, algo que dependerá de la evolución de la situación epidemiológica, indicó a Efe un portavoz de la Comisión Europea. Por otro lado, Sefcovic prevé reunirse este lunes con la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, para alcanzar un acuerdo sobre el controvertido Protocolo para Irlanda del Norte, parte del pacto del Brexit, en la segunda ronda de conversaciones formales entre los dos tras el nombramiento de Truss en diciembre como jefa negociadora británica. El protocolo, pensado para evitar una frontera física entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica, ha creado dificultades porque fija los controles aduaneros con la Unión Europea (UE) en el mar de Irlanda -que divide la isla de Irlanda de Gran Bretaña-, algo rechazado por la comunidad protestante pro-británica de Irlanda del Norte. Sefcovic también se reunirá hoy con el ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney.