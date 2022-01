Actualización cobertura EFE TV Internacional 24 ene de 2022 (16.00 GMT)

Madrid, 24 ene (EFE).- NUEVAS COBERTURAS: .- Ciudad de México (México).- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza investigar el caso de la periodista asesinada en Tijuana que le dijo en una rueda de prensa que temía por su vida. (vídeo) (audio) .- Ciudad de México (México).- El presidente López Obrador está listo para trabajar "con intensidad" tras haber sido sometido a un cateterismo. (vídeo) (audio) .- Quito (Ecuador).- El presidente Guillermo Lasso recibe al agente de policía Santiago Olmedo, condenado a más de tres años de cárcel por un uso excesivo de la fuerza al matar a dos presuntos asaltantes, un suceso objeto de polémica en el país andino. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se disculpa públicamente con la madre de la víctima de feminicidio María de Jesús Jaimes Zamudio. (vídeo) .- Ciudad de Guatemala (Guatemala).- Un tribunal guatemalteco emite su veredicto en el caso de cinco paramilitares acusados de violar sexualmente a 36 mujeres indígenas durante el conflicto armado interno en Guatemala, específicamente entre 1981 y 1985. (vídeo) (audio) .- Managua (Nicaragua).- Comienza el año escolar 2022 en Nicaragua, con 1,8 millones de estudiantes que se enfrentan al desafío de combinar las clases y el asedio de la variante ómicron del coronavirus. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- La Misión de Observación Electoral (MOE) presenta el mapa de riesgo para las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, que elegirán este año sus propios curules en el Congreso. (vídeo) .- Lima (Perú).- En medio de la tercera ola de la epidemia de la covid-19, las autoridades sanitarias de Perú comienzan la vacunación de niños de 5 a 11 años, que se sumarán a una campaña que ya ha aplicado dos dosis a más del 90 % de la población adulta objetivo. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina lanza la Campaña Nacional de Vacunación de la covid-19 "para la presencialidad plena y segura en las escuelas", de cara al inicio del nuevo curso dentro de unas semanas y después de dos años en los que la pandemia dejó a miles de niños sin clases durante meses y acrecentó el abandono escolar. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- La directora mexicana Sofía Carrillo aborda el arte de hacer autoetnografía animada. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- El seleccionador de fútbol de Uruguay, Diego Alonso, brinda una conferencia de prensa tras el entrenamiento del plantel en el Complejo Celeste con vistas al juego ante Paraguay que se disputará este jueves en Asunción por eliminatorias sudamericanas para Catar 2022. (vídeo) .- San José (Costa Rica).- La selección de Costa Rica comienza los entrenamientos con miras a los partidos ante Panamá, México y Jamaica, correspondientes a la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, comparece en Berlín ante la prensa después de la reunión que mantiene con los líderes regionales para abordar la situación de la pandemia del coronavirus, que alcanza nuevos récord diarios de infecciones. (vídeo) (audio) .- Lisboa (Portugal).- Los candidatos pisan el acelerador en la recta final de la campaña para las legislativas portuguesas del día 30, presionados por las encuestas que reducen la distancia entre los socialistas, que parten como favoritos, y el conservador Partido Social Demócrata. (vídeo) (audio) .- La Paz (Bolivia).- La Feria de la Alasita, que significa "cómprame" en aimara, inicia este lunes en La Paz sin la tradicional inauguración y por primera vez con varios puntos en las diferentes plazas de la ciudad para evitar aglomeraciones en medio de la cuarta ola de la pandenmia por la que atraviesa Bolivia. COBERTURAS ENVIADAS: .- Bruselas (Bélgica).- La Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar". .- Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) declararon este lunes su rechazo a cualquier “esfera de influencia”, un concepto que aseguraron no tiene cabida en el siglo XXI, a raíz de la tensión generada por la acumulación de tropas rusas junto a la frontera ucraniana. .- Bruselas (Bélgica).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, insistió este lunes en la vía de la diplomacia para evitar un nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania, y recalcó la importancia de que la Unión Europea (UE) muestre unidad frente a Moscú. .- Moscú (Rusia).- Rusia espera esta semana la respuesta de Estados Unidos a sus exigencias de seguridad, mientras las tensiones en torno a Ucrania aumentan después de que Washington admitiera, según algunos medios, la posibilidad de enviar militares a Europa del Este y los países bálticos. .- Tegucigalpa (Honduras).- La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumirá el día 27 con un respaldo internacional encabezado por la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien asistirá a su investidura, lo mismo que el rey de España, Felipe VI, entre otros dignatarios, muy lejos de los apoyos recibidos hace unas semanas por Daniel Ortega en Nicaragua. .- Londres (Reino Unido).- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se anotó este lunes una victoria legal que le permite continuar luchando en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, según la defensa, acarrean 175 años de cárcel en ese país. .- Roma (Italia).- El Parlamento italiano inició hoy la elección del próximo presidente de la República, en sustitución de Sergio Mattarella, cuyo mandato vence el 3 de febrero, con la primera votación, en la que participan más de mil "grandes electores" y que se repetirá cada día hasta que se alcance un consenso. .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó hoy la detección de 57 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, 18 de ellos por contagio local y el resto, importados. .- Tangerang (Indonesia).- Autoridades sanitarias de Indonesia aplican dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus en Tangerang, Indonesia, entre la preocupación por el aumento de contagios por la variante ómicron. .- Tokio (Japón).- El Gobierno de Japón anunció hoy que planea elevar la alerta sanitaria en 18 prefecturas más, lo que ampliará a una treintena de las 47 regiones del país las nuevas restricciones anticontagios para hacer frente a la ola récord de covid-19. .- Pekín (China).- Las autoridades locales levantaron las restricciones implantadas por un rebrote del coronavirus en la ciudad de Xi'an (centro) tras un mes sujetos al confinamiento más severo en China desde el de Wuhan al comienzo de la pandemia. .- Islamabad (Pakistán).- Pakistán anuncia nuevas medidas en escuelas, restaurantes y entretenimiento ante el aumento de casos por la nueva variante de la covid-19, que registró por segundo día consecutivo más de 7.000 nuevos positivos. .- Dacca (Bangladesh).- Según las autoridades de Bangladesh, todas las oficinas gubernamentales y privadas funcionan con la mitad de los empleados a partir de este lunes 24 de enero y hasta el 6 de febrero en su objetivo de combatir la propagación de la variante ómicron. .- Hebrón (Cisjordania).- Continúan las pruebas covid en Cisjordania, donde se vive un pico de contagios, según el ministro palestino de Sanidad, Mai Alkaila. El Ministerio ha informado de 3.620 casos nuevos en Cisjordania y Gaza en las últimas 24 horas. .- Bombay (India).- Las escuelas de Bombay reabieron este lunes bejo estrictas medidas sanitarias tras cerrar por contagios de la covid-19, aunque la presencia en las aulas aún no es obligatoria. .- Colombo (Sri Lanka). El número de nuevos casos de covid-19 va en aumento en el país al haber reportado en las últimas 24 horas 838 nuevas infecciones y 15 muertes debido al virus. .- Nueva Delhi (India).- Después de dos años de pandemia y en medio de una tercera ola, la India sigue empeorando sus indicadores sobre abandono escolar y la caída de las matrículas, unos datos especialmente alarmantes en relación a las niñas, que representan el sector más vulnerable de esta sociedad eminentemente patriarcal. .- Berlín (Alemania).- Alemania registró este lunes una vez más cifras récord de incidencia semanal de coronavirus y el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, cuenta con el máximo de la ola actual se alcanzará en febrero con cientos de miles de contagios diarios. .- París (Francia).- Para acceder a restaurantes, bares o gimnasios en Francia es necesario estar inmunizado contra el covid desde este lunes. La entrada en vigor del pase vacunal supone un nuevo desafío para un sector tan castigado en la crisis sanitaria. Sin embargo, este dispositivo no ha suscitado, de momento, "recelo" de la clientela. .- Moscú/San Petersburgo.- Rusia registró en las últimas veinticuatro horas 65.109 nuevos contagios de covid-19, casi 2.000 más que el día anterior, un nuevo máximo desde el estallido de la pandemia, que se produce en medio de la propagación de la variante ómicron por el país, informaron las autoridades locales. - Cerdeña (Italia).- La Policía italiana ha arrestado hoy a 16 personas en seis ciudades del país en una operación contra una red de tráfico de drogas que importaba ingentes cantidades de estupefacientes de Colombia, tras su paso por España, informaron los carabineros. .- Berlín (Alemania).- Varias personas resultaron heridas con la irrupción de un hombre armado en el auditorio de la clínica universitaria de Heidelberg (sur de Alemania), informaron fuentes policiales, según las cuales el agresor ha muerto. .- Peshawar (Pakistán).- Las autoridades de Pakistán aumentaron la seguridad en el país después del atentado de la semana pasada ocurrido en la ciudad de Lahore, que dejó al menos 2 muertos tras la explosión de una bomba instalada en uno de los mercados más concurridos de la ciudad. .- Kabul (Afganistán).- Los talibanes han empezado a pedir a los comerciantes de Kabul que decapiten a los maniquíes, una medida que el Gobierno islamista había empezado a implementar en otras partes de Afganistán por su oposición a cualquier representación humana. .- San Juan.- La estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, fue derrumbada este lunes en El Viejo San Juan, el casco histórico de la capital caribeña, que dentro de pocas horas recibirá la llegada del rey de España, Felipe VI, para iniciar una breve visita oficial a la isla. .- Madrid (España).- Juan Carlos Martínez, profesor del IE Business School, explica que las previsiones de inflación para Latinoamérica son que "se irá moderando" desde los niveles actuales "muy elevados" y tenderá hacia cifras del "5,5 % en Brasil, 4,5 % en Chile" y entre el 4 % y el 5 % en otros países de la región hacia finales de año, según ha afirmado en una entrevista para la Agencia EFE. .- Redacción América.- En su empeño por hacer frente al segundo año de la pandemia, las economías más grandes de Latinoamérica cerraron 2021 con un alza de precios mayor a la esperada debido a factores climáticos, políticos y sociales, y a problemas relacionados con el comercio internacional. .- Madrid (España).- La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha acogido 110.193 visitantes en su edición 42 que se clausura este domingo, un dato que supera todas las previsiones de la organización y que invita al optimismo de cara a la temporada turística tras dos años marcados por los efectos de la pandemia. .- Dzveli Kanda (Georgia).- Los criadores de caracoles georgianos se preparan para abastecer al mercado europeo, ya que Georgia se ha agregado a la lista de países que pueden exportar caracoles al mercado de la UE, dijo el Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura de Georgia el 18 de enero de 2022. .- Shanghái (China).- El Ministerio chino de Transporte espera más de 1,18 millones de desplazamientos durante la festividad del Año Nuevo lunar, que alcanzarán su punto culminante el 31 de enero, la noche de año nuevo. .- Punta Arenas (Chile).- Desde el árido desierto de Atacama hasta la helada Antártida se distribuyen los cientos de sensores y medidores que dan vida al primer Observatorio de Cambio Climático de Chile (OCC), una plataforma inaugurada este jueves que recogerá la data más variada y completa del mundo sobre calentamiento global. .- Bangkok (Tailandia).- La Administración Metropolitana de Bangkok ordenó la cancelación de las celebraciones por el Año Nuevo lunar en el barrio chino de la capital tailandesa para evitar la propagación de la nueva variante ómicron. .- Estambul (Turquía).- El Centro de Coordinación de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IBB) anunció que se espera que las nevadas que comenzaron el 21 de enero continúen incluso hasta la semana siguiente. .- Montevideo (Uruguay).- Viejas separatas amarillentas apiladas, tipos de plomo en cajas carcomidas por el tiempo, cuadros expuestos a los solitarios ojos de una gata... Son los últimos testigos de lo que fue La Galatea, editorial que alumbró textos de la uruguaya Generación del 45 y cuya imprenta se restaura ahora como "puente" al futuro. .- Madrid (España).- La escritora Isabel Allende está muy preocupada por el futuro de Estados Unidos, el país donde vive, cuando hay voces que denuncian "el posible fin de la democracia" e incluso hablan de una "guerra civil": "Y así se empieza, aceptando que algo puede suceder", sin darse cuenta de lo que se puede perder. .- Benidorm (España).- Benidorm Fest ha echado a andar este lunes con la firma de los convenios entre RTVE, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de la localidad que harán posible el despegue de este nuevo sistema de selección del artista que representará a España en Eurovisión 2022. .- Bela Bela (Sudáfrica).- Seha es el único rinoceronte blanco sobreviviente de un ataque de caza furtiva hace seis años a un grupo de estos mamíferos, formado por otros cinco rinocerontes más. .- Miami (EE.UU).- Una compañía estadounidense ofrece a los astronautas frustrados y a los aspirantes a turistas espaciales sin las fortunas de Jeff Bezos o Richard Branson la oportunidad de experimentar la gravedad cero en vuelos a bordo de un Boeing 727 modificado con ese fin. alm/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 hora s (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com EFE TELEVISIÓN