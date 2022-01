113-107: Butler y Robinson evitan que Lakers remonten 23 puntos en Miami

Miami, 23 ene (EFE).- Un sólido Jimmy Butler, con su tercer triple doble de la temporada, lideró este domingo a Miami Heat en su victoria ante unos Lakers (113-107) que siguen dando muestras de problemas de solidez y que siguen extrañando, y mucho, a Anthony Davis. Pero a punto estuvo de perder Miami los 23 puntos de diferencia que disfrutaba a falta de poco más de 8 minutos después de una primera mitad en la que anotó 69 puntos, pero que se dejó marcar 37 en el último parcial. Butler, autor de 20 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, estuvo bien acompañado por Duncan Robinson, que sumó 25 puntos, gracias a su segundo partido consecutivo anotando más de 5 triples -esta noche 6-. Por parte de Lakers, Lebron James (33 puntos) y Westbrook (25) empujaron a su equipo en el intento de dar la vuelta al marcador, pero no pudieron lograrlo y empiezan a ver peligrar su puesto de "playoff" en la Conferencia Oeste, donde son séptimos. Y este domingo hubiera sido una buena opción de victoria, pues Miami no podía contar con Kyle Lowry, Victor Oladipo y Tyler Herro, pero los Heat volvieron a mostrar su fortaleza en su casa, con 10 victorias de los últimos 11 partidos, mientras Lakers sigue sufriendo fuera de Los Ángeles (8-12 esta temporada). Lakers extrañó mucho a Anthony Davis, que no pudo reaparecer, aunque está en la fase final de recuperación de su lesión en la rodilla izquierda, y sin él su equipo lleva un registro de 7 triunfos y 10 derrotas. En Miami, volvieron a mostrar los problemas de acoplamiento de sus jugadores que arrastran desde el inicio de la temporada, pues poco se parecen al equipo que ganó el campeonato hace dos años, precisamente ante los Heat. POBRE ARRANQUE Mal empezó la noche para Lakers, que, tras tres pérdidas y un pobre porcentaje de tiros, su técnico, Frank Vogel, tuvo que parar el partido al ver que el equipo local se iba ya con 12-4 en el luminoso con solo cuatro minutos disputados. Pero Vogel no encontró la solución. Miami estaba muy cómodo y haciendo mucho daño, con un fluido movimiento de fuera adentro y una enorme fiabilidad desde el triple, con 6 de 10 intentos y Duncan Robinson como principal artillero. Así los Heat ampliaron la ventaja a 14 puntos (39-25) en el primer cuarto, en el que Miami abusó de su rival, con Butler dirigiendo a la orquesta con 7 asistencias, y solo Lebron James mantenía en el partido a su equipo. MÁS INTENSIDAD Para intentar atajar la sangría, los californianos subieron el nivel de intensidad, pero nada servía, y la ventaja iba subiendo hasta los 26 (66-40) a falta de dos minutos para el descanso. Finalmente Lakers logró una vía para reducir la distancia e ir al descanso 17 abajo (69-52) con James ya en 18 puntos, seguido de Westbrook, con 11. Si Miami podía presumir de 21 asistencias y un 64 % en triples (11 de 17 intentos), Lakers se quedó en un paupérrimo 22 %. En la reanudación, la situación se mantuvo estable en el marcador. Westbrook intentó, con más pasión que acierto, revolucionar el choque, pero Butler estuvo atento para aplacar cualquier aproximación, con 12 puntos de los 20 de su equipo en el cuarto. Pero cuando todo parecía sentenciado, con una ventaja de 23 puntos a falta de ocho minutos, Lakers logró un parcial de 23-6. La relajación y varias malas decisiones de los jugadores locales permitieron a los angelinos acercarse a 11 puntos a falta de poco más de 3 minutos (104-93). Entonces sí los nervios aparecieron en Miami. Primero un triple de Carmelo Anthony y después dos libres de Westbrook pusieron a los visitantes a 5 ante unos Heat que se atascaron tras superar los 100 puntos. Pero otro triple de Robinson, una falta ofensiva del angelino Avery Bradley y una pérdida a falta de 7 segundos impidieron a los visitantes culminar la remontada. EFE abm/plv (foto)