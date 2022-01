Talibanes discuten en Oslo crisis humanitaria con comunidad internacional

Copenhague, 23 ene (EFE).- Una delegación de alto nivel del Gobierno talibán abrirá este domingo en Oslo tres días de reuniones con representantes de la comunidad internacional para tratar la crisis humanitaria que atraviesa Afganistán. El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno afgano, Amir Khan Muttaqi, encabeza la delegación, que aterrizó anoche en la capital noruega, en la que es la primera visita oficial que realizan representantes del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) desde que tomaron el control del país en agosto pasado. Está previsto que los talibanes se reúnan con representantes de Noruega, Estados Unidos, la Unión Europea y con grupos civiles afganos. Las reuniones, que se celebrarán en un hotel de Oslo, serán cerradas y no está planeada ninguna comparecencia pública en los tres días, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego. Durante la primera jornada se iniciarán los contactos entre los talibanes y grupos civiles afganos, y si estos son positivos, mañana podría haber negociaciones más concretas, según la televisión pública noruega NRK. "Esta gira abrirá la puerta de un nuevo capítulo y de las relaciones con los países europeos", aseguró Muttaqi en un vídeo difundido ayer por medios locales afganos. Los islamistas tienen previsto discutir con la delegación estadounidense sobre los activos congelados, el fin de la lista negra y las relaciones diplomáticas entre ambos países. El Gobierno talibán culpa a la comunidad internacional de la actual crisis económica y humanitaria que vive Afganistán por la suspensión de fondos para la reconstrucción del país. "Estas reuniones no implican una legitimización o reconocimiento de los talibanes. Pero debemos dialogar con las autoridades del país. No podemos permitir que la situación política lleva a una catástrofe humana", ha dicho la ministra de Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt. Noruega ha albergado en los últimos años varias rondas de negociaciones de los talibanes con otros grupos afganos y la comunidad internacional.