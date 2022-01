Madrid, 23 ene (EFE).- La rider catalana Queralt Castellet prolongó su excelente temporada con una medalla de plata en los X Games de Aspen, en competición nocturna disputada en formato de 'jam session' sobre el exigente superpipe de la localidad estadounidense. Este nuevo podio de Castellet llega tras los dos bronces en las Copas del Mundo de Copper Mountain y Laax Open y la plata en el SuperPipe del Dew Tour, y lo consigue a dos semanas de su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín, que serán los quintos de su carrera y en los que aspira a medalla en el halfpipe de snowboard. Según el formato de los X Games, las siete participantes debían ir tirando una ronda tras otra hasta completar cuatro. Castellet empezó planchando la ronda más técnica y alta, que la situó en primera posición. A partir de la segunda ronda, la japonesa Sena Tomita, que había tenido una caída en la primera, se hizo con el liderato y ya no lo soltó. La rider de Sabadell no pudo planchar al completo las rondas 2 y 3 y tuvo una caída en la tercera, pero en la cuarta firmó su mejor presentación. En lugar de hacerla en 'switch', como las anteriores, cogió el pipe por su lado natural, el izquierdo, y planchó una impresionante serie de trucos -Bs Air, Fs 540, Bs 900, Fs 720, Switch Inverted 7-, según informó el equipo de prensa de la española. La también japonesa Haruna Matsumoto, quién se había caído en las tres primeras rondas, sacó su mejor versión en la cuarta y obtuvo la tercera plaza final. Castellet ya logró en la competición por excelencia de los deportes de riesgo una plata en 2019 y un oro en 2020, única española con esta medalla en los X Games de invierno. A tan solo 17 días de su participación en sus quintos Juegos, y tras subir al podio en todas las pruebas disputadas esta temporada, Castellet afirmó que la medalla de Aspen es "una inyección de adrenalina para la gran cita del mes que viene". "Es muy emocionante haber podido llevarme la plata esta noche en los X Games de Aspen. Es la competición más importante de los deportes de acción y para mí era muy importante estar aquí hoy", dijo. "La verdad es que he trabajado mucho la pretemporada y estoy muy contenta de que esté reflejándose en mis resultados. Me siento muy fuerte y motivada". EFE nam/ea