Panamá llega a 644.683 casos de covid y 7.598 muertes acumuladas

Ciudad de Panamá, 23 ene (EFE).- Panamá, que atraviesa una cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron, registró este domingo 7.164 nuevos casos y 15 muertes por la enfermedad, que elevaron a 644.683 los contagios confirmados y a 7.598 los decesos acumulados en más de 22 meses de emergencia sanitaria. El informe diario del Ministerio de Salud (Minsa) precisó que hay 84 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 747 en sala general, mientras que 82.002 están aislados en sus casas y 510 en hoteles. En las últimas horas se aplicaron 19.745 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, que arrojaron una positividad de 36,3 %, reflejo de la intensa y agresiva propagación del virus. Las autoridades sanitarias han admitido que Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, aún no llega a la cresta de esta ola pandémica, la cuarta que sufre el país. El director de la Caja del Seguros Social (CSS), doctor Enrique Lau Cortés, afirmó este domingo que el vertiginoso crecimiento de los casos de la covid está ejerciendo "presión" en los hospitales "pero no un colapso" del sistema. "Lo que está sucediendo con la pandemia no es un catarrito simple, la gente se está enfermando (...) aquellos con comorbilidades (...) están entrando a los hospitales (...) y se están muriendo", afirmó Lau Cortés a los periodistas. Recalcó que en la última semana la positividad de la enfermedad ha estado por encima del 30 %, muy lejos del 5 % o menos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un parámetro de control de la pandemia. El Minsa ha apelado a medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, y a la vacunación para enfrentar esta cuarta ola pandémica. Se ha descartado hasta ahora la implementación de restricciones a la movilidad, más allá de la prohibición de aglomeraciones públicas. Algunas autoridades regionales y municipales han señalado que se deben suspender las fiestas de Carnaval, las más importantes del país. En cuanto al proceso de vacunación, hasta este domingo se han administrado 6.948.577 dosis de vacunas, la gran mayoría de la farmacéutica Pfizer, y el resto de AstraZeneca. Del total, 3.197.534 corresponden a primera dosis; 2.849.644 a segunda; y 891.784 a refuerzo (autorizado para los mayores de 16 años). La cobertura de la población meta, las personas de 5 años en adelante, es de al menos 80,4 % con primera dosis y 71,8 % con segunda dosis. EFE gf/laa