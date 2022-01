Ngannou retiene la corona con su lucha y sofoca la revolución de Gane

Sancho Lladós Sanginés Redacción deportes, 23 ene (EFE).- El camerunés Francis Ngannou retuvo el título del peso pesado por decisión unánime ante el campeón interino francés Ciryl Gan en el evento UFC270 disputado este domingo en Anaheim, California (Estados Unidos). Ngannou sorprendió con la lucha a Gane y demostró ser más que un peleador de un solo golpe. Si bien las dos bombas que tiene por manos el camerunés le han hecho llegar hasta el oro de la UFC -de sus 17 victorias 13 son por K.O-, demostró atesorar algo más que poder en su arsenal. El francés, con una plasticidad anormal para el peso pesado, lideró el comienzo de la contienda en base a las salidas laterales, una gran variedad de recursos y el golpeo en distintos planos. Gane es un luchador extremadamente técnico para la división y en ello basó su estrategia. Ngannou, en contraposición, sorprendió con la lucha, la presión contra la reja y su juego de suelo. El aspirante buscó hacer caminar al campeón por la jaula para tratar de desfondarlo. Ngannou tiene por costumbre finalizar sus peleas en los primeros asaltos y Gane trató de llevar la contienda a la distancia. Trabajo dinámico por parte del francés, mucha movilidad sabedor de que el camerunés siempre espera el error con su demoledora derecha amartillada. El campeón no se desesperó y economizó esfuerzos. Se mantuvo cauto pese a la explosividad del francés, no se precipitó a la hora de lanzar manos y buscó el momento idóneo para derribar a Gane. Ngannou sorprendió dominando con la lucha, mellando el talento de su rival a ras de lona migaja a migaja para sofocar la revolución que suponía el aspirante, al que las casas de apuestas daban como favorito. Gane, derribado por primera vez en su carrera, lejos de asustarse aceptó la invitación y se atrevió a enredarse en el suelo con el campeón, incluso pudo colocar una llave de talón a un impertérrito Francis Ngannou. El tamaño del camerunés jugó a su favor. Sumó más tiempo de control sobre el francés en el suelo y eso acabó por decantar la decisión. Los jueces dieron como ganador en las cartulinas (48-47, 48-47 y 49-46) a Ngannou, que defendió con éxito por primera vez el cetro de peso pesado de la UFC. El camerunés suma su sexta victoria consecutiva; no cae derrotado desde 2018.EFE slls/ea