Las imágenes de la vigésimo segunda jornada

Madrid, 23 ene (EFE).- La vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander resumida en las imágenes más destacadas. . El homenaje a la leyenda Gento El 11 del Real Madrid siempre recordará a al único futbolista del mundo que ganó seis Copas de Europa y a quien el club blanco dedicó la despedida que merecía. La emoción inundó el Santiago Bernabéu, donde la velocidad de la 'Galerna del Cantábrico' y sus goles enamoraron durante sus 18 años de blanco y tantos títulos dieron al madridismo. Hoy todos los trofeos reunidos sobre el césped, con su imagen de fondo en una lona y en pancartas repletas de admiración, con el respeto eterno de la plantilla actual hacia uno de los grandes emblemas, cada jugador con una camiseta con su dorsal y el nombre de Gento a la espalda. Un adiós a la altura de la figura de un triunfador humilde que siempre huyó de los focos. . Los abrazos del 'Cholo' No fue un triunfo más y quedó demostrado en la forma de celebrarlo de Diego Simeone. En esta ocasión no hubo carrera rápida hacia los vestuarios según el colegiado señaló el final del partido, ni saltos de alegría en ese trayecto. El argentino cambió el rumbo y se dirigió al césped para agradecer el esfuerzo realizado por sus jugadores para levantar un partido que tenían perdido al descanso ante el Valencia, con dos tantos de desventaja, y que sacaron adelante a base de coraje para escapar de su mal momento. El Metropolitano en ebullición y su entrenador repartiendo abrazos de efusividad a cada uno de sus jugadores. Uno especial, al uruguayo Luis Suárez para silenciar los rumores de su mala relación. . El gesto del perdón de Aspas La etapa corta de Iago Aspas en el Sevilla no será recordada. Apenas una temporada para un jugador que pudo ser referente del sevillismo, afición que siempre le trató con cariño mientras el delantero gallego se desesperaba con Unai Emery por la falta de continuidad. Diez goles en 25 partidos, con solo nueve tituralidades. El líder del Celta de Vigo regresaba a la que fue su casa unos meses y dejó su huella con un gran gol, otro gesto de calidad de un futbolista en racha. Cambió su celebración habitual para realizar un gesto repleto de respeto. Manos al cielo pidiendo perdón y ovación de la grada. El tanto impidió al equipo de Julen Lopetegui poner el pulso por el título en un puño. . El vuelo de David García Voló para llegar más alto que cualquier defensor rival David García y conectar el centro de Rubén García desde el saque de esquina, directo a la red silenciando el Nuevo Los Cármenes. Su testarazo le confirma como el defensa más goleador de LaLiga Santander, con cuatro tantos en su curso más materializador, y como una de las revelaciones del campeonato. Central muy cotizado, seguido de cerca por numerosos equipos que pujarán por ficharlo a final de curso. De momento impulsó un triunfo de Osasuna lejos de El Sadar tres meses después y se mantiene en la zona tranquila de la clasificación. .La bolea de Nico Serrano Nadie había sido capaz de vencer en Vallecas, en casa del equipo revelación de LaLiga Santander hasta que apareció Nico Serrano y con una volea de zurda magnífica, le puso firma a su primer tanto como profesional. Con un gesto repleto de calidad dio el triunfo a un Athletic Club de dulce, que no acusó el gran desgaste copero para eliminar al Barcelona y ya asoma cerca de puestos europeos. Un 'cachorro' de la cantera vasca protagonista con apenas 18 años, siendo juvenil, con descaro, calidad y trasladando al fútbol profesional los goles que exhibe en entrenamientos. Disfrutó al máximo de su momento haciendo realidad el sueño de cualquier joven. EFE rmm/apa