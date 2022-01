Madrid, 22 ene (EFE).- Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, expresó este sábado que, aunque a algunos le "moleste", este "grupo está unido y fuerte", tras la victoria por 3-2 contra el Valencia en el estadio Wanda Metropolitano, del que remarcó que "siempre hay cosas que mejorar cuando se pierde, cuando se gana y cuando eres campeón", porque hasta "los mejores se equivocan". "El trabajo que hay detrás y que este equipo está haciendo desde el inicio es indudable (...). Por mucho que moleste a algunos, este grupo está unido, está fuerte, que nadie venga a decir que hay división de vestuario, ni mucho menos, y qué mejor día para demostrarlo", valoró en declaraciones a 'Movistar'. "Importante victoria en casa. Sabíamos lo que iba a costar, que había que trabajar. Desde lo que pasó en la primera vuelta en Valencia, que íbamos ganando 1-3 y nos empatan el partido, desde entonces fueron muchas situaciones que no éramos capaces de sumar puntos y ganar partidos y qué mejor día que hoy para darle la vuelta a todo eso", afirmó. "Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar, cuando se pierde, cuando se gana, cuando eres campeón y cuando quieres seguir luchando para conseguir títulos y seguir creciendo. Esto es así. Los mejores se equivocan. Y esto es el día a día de todos nosotros. No hay nadie que nazca sabiendo todo ni que se muera sabiendo todo. Es una corrección continua en la que el inteligente aprende y el que no se queda atrás", añadió. Para él, el gol de la victoria no fue una liberación después de sus dos errores defensivos en los dos goles del Valencia en el primer tiempo. "Más que nada, sumar, ayudar, y al fin y al cabo, son muchas situaciones las que se viven dentro de un partido. Hay veces que no hubiera pasado absolutamente nada y estamos en una situación que cada cosa acaba dentro. Qué mejor manera de darle la vuelta que así. Ese momento de ganar, de toda la gente desde el primer minuto hasta el final confiando y apoyando al equipo, que dio todo lo que tenía... Es fantástico", declaró.