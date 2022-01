Experiencia de Paul acaba con Pacers, Middleton guía a Bucks sin Giannis

Redacción Deportes, 22 ene (EFE).-Chris Paul mostró la ventaja que otorga la experiencia ante unos jóvenes Pacers, liderados por el dominicano Chris Duarte, en una jornada donde Khris Middleton lideró a los Bucks ante la ausencia de Giannis Antetokounmpo y los Cavaliers volvieron a brillar ante los Thunder. SUNS 113-PACERS 103 Chris Paul logró un doble-doble de 18 puntos y 16 asistencias para liderar la victoria de los Phoenix Suns 113-103 sobre los Indiana Pacers, del dominicano Chris Duarte, este domingo en la NBA. Mikal Bridges, anotó 23 unidades, mientras Bismack Biyombo tuvo 21 puntos y 13 rebotes y JaVale McGee, registró 13 tantos y 12 rebotes, para acompañar a Paul en el ataque de los Suns, quienes continúan su paso ganador en el Oeste de la NBA. El dominicano Chris Duarte, con 17 puntos, lideró a unos Pacers, que continúan jugando con las bajas por lesión de los estelares Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon y Myles Turner. BUCKS 133-KINGS Khris Middleton tomó la batuta ante la ausencia del dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo y este domingo llevó a los Milwaukee Bucks a una victoria 133-127 sobre los Sacramento Kings. Middleton anotó 34 puntos, al lanzar de 20-12 desde el campo, incluyendo cinco de los siete disparos de tres puntos que tomó, a los cuales sumó seis rebotes y cinco asistencias, para comandar el ataque del equipo de Milwaukee. Jrue Holiday fue la segunda espada en el juego de los Bucks, al concluir con 26 unidades, cinco rebotes, cuatro pases para anotar y dos robos. Giannis estuvo fuera de juego debido a dolor en su rodilla derecha, según reportó el conjunto antes del inicio del encuentro. Los Kings contaron con el tridente compuesto por Harrison Barnes (29 puntos, seis rebotes y tres asistencias), Tyrese Haliburton (24 unidades, 12 asistencias y cuatro rebotes) y Terence Davis (22 tantos, siete rebotes y tres pases para anotación), quienes cargaron con el peso ofensivo ante los vigente campeones de la liga. Con la victoria, los Bucks mantuvieron con vida su cadena de tres victorias seguidas, manteniendo sus aspiraciones, en la cerrada lucha por la primera posición de la Conferencia del Este de la NBA. CAVALIERS 94 – THUNDER 87 En un duelo entre dos de las estrellas emergentes de la NBA, Darius Garland y los Cleveland Cavaliers se impusieron este domingo a Shai Gilgeous-Alexander y su Oklahoma City Thunder. Garland, quien lanzó de 20-9 desde el campo, terminó con un doble-doble de 20 puntos y 11 asistencias, para guiar a los Cavaliers a su sexta victoria en siete juegos, dos de ellas ante los Thunder. Gilgeous-Alexander respondió con altura, logrando 29 puntos, con nueve rebotes y seis asistencias, pero no fue suficiente para que los de Oklahoma lograran el triunfo y se mantienen sumidos en una cadena de cuatro derrotas seguidas. EFE hr hr CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (29-16) 2.- Chicago Bulls (28-16) 3.- Miami Heat (29-17) 4.- Milwaukee Bucks (30-19) 5.- Cleveland Cavaliers (28-19) 6.- Philadelphia 76ers (26-19) 7.- Charlotte Hornets (26-20) 8.- Toronto Raptors (22-21) 9.- Washington Wizards (23-23) 10.- Boston Celtics (23-24) 11.- New York Knicks (22-24) 12.- Atlanta Hawks (20-25) 13.- Indiana Pacers (17-30) 14.- Detroit Pistons (11-34) 15.- Orlando Magic (8-39) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (36-9) 2.- Golden State Warriors (33-3) 3.- Memphis Grizzlies (32-16) 4.- Utah Jazz (30-16) 5.- Dallas Mavericks (26-20) 6.- Denver Nuggets (23-21) 7.- Los Angeles Lakers (23-23) 8.- Los Angeles Clippers (23-24) 9.- Minnesota Timberwolves (22-23) 10.- Portland Trail Blazers (19-26) 11.- Sacramento Kings (18-29) 12.- New Orleans Pelicans (17-28) 13.- San Antonio Spurs (17-29) 14.- Oklahoma City Thunder (14-32) 15.- Houston Rockets (14-33)