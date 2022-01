Barcelona, 23 ene (EFE).- El tenis español recordó la figura del colombiano William 'Pato' Álvarez, uno de los entrenadores más influyentes de esta disciplina en España, donde fue el mentor, entro otros, de jugadores como Emilio Sánchez Vicario. Álvarez , que falleció el pasado sábado en Barcelona a los 87 años de edad, ha sido elogiado por algunos de los jugadores a los que dirigió en los años 80, cuando puso en valor la figura del entrenador en el tenis español. "Usted marcó mi vida desde joven, me ayudó a encontrar mi mejor yo, me enseñó a tener pasión por competir, a dar lo mejor de mi sin mirar alrededor. Usted deja un legado muy importante en el mundo del tenis, me ocuparé de que siga en el tiempo y se recuerde, DEP", escribió Emilio Sánchez Vicario en la red social Twitter. Sánchez Vicario fue uno de los pupilos de 'Pato' Álvarez, que entrenó a raquetas destacadas del tenis español como Sergio Casal, Joan Balcells, Jordi Burillo, Julián Alonso, Juan Viloca o Tomás Carbonell. Este último, rememora en declaraciones a Efe que fue el primero en "demostrar" en España que la figura de entrenador de tenis podía ser "un oficio". "Antes de su llegada en España no existía la figura de entrenador como se conoce ahora. Los mejores tenistas solo recibíamos clases en los clubes", destaca Carbonell con el que coincidió tres años. En la década del 1980, Álvarez ejerció de responsable técnico de la Real Federación Española de Tenis y fue el encargado de elegir a los mejores tenistas españoles a los que acompañaba en los principales torneos del circuito, explica Carbonell. "Desde la familia del tenis español lamentamos su perdida y expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y allegados. Descansa en paz", señaló la federación en sus redes sociales. Según Tomàs Carbonell, el hecho distintivo de Álvarez era que vivía por y para el tenis los 365 días del año: "No existían los lunes ni los viernes ni los domingos para él". Antes de iniciar su carrera como técnico en España en los años 70, fue un destacado tenista en Colombia y defendió a su país en la Copa Davis. Además de entrenar a jugadores españoles, por sus manos pasaron tenistas destacados del panorama internacional como Andy Murray, Grigor Dimitrov y Juan Mónaco. La pista 4 de la Academia Sánchez-Casal del Prat del Llobregat (Barcelona) recibe su nombre con una inscripción que destaca que es el “creador del actual sistema de entrenamiento del tenis español”. En este sentido, Carbonell concluye que los entrenadores actuales del tenis español "han adoptado" algunas de las técnicas que aplicó en su momento. Se va un entrenador que plantó una de las semillas de lo que años después se denominó como 'Armada' del tenis español y que se tradujo en éxitos como las seis ensaladeras de la Copa Davis que atesora el país (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).EFE. vmc/jl