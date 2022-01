El peruano Reynoso reconoce que a Cruz Azul le faltó oficio

Monterrey (México), 23 ene (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, reconoció que a su equipo le faltó oficio y por eso fue alcanzado a última hora por el Monterrey en el torneo Clausura 2022. "Pasa por la falta de oficio. Tuvimos todo para cerrarlo, por momentos pecamos de ingenuos y tuvimos nuestro castigo; hacer otro análisis es redundar en lo mismo, el equipo fue superior en muchos minutos del partido pero si no lo cierras te vas con el sinsabor con el que estamos en este momento", dijo en una rueda de prensa. En Monterrey, casa de los Rayados, los Azules de Reynoso tomaron ventaja con tantos de Uriel Antuna y el ecuatoriano Bryan Angulo, pero el rival hizo dos goles en el descuento, del argentino Rogelio Funes Mori y el mexicano César Montes. "Fue una presentación espectacular hasta los últimos minutos; el empate es un resultado que se firmaría en la previa, pero como se dio, para nada nos vamos contentos. El techo queda alto y hay que seguir puliendo detalles", aceptó. Cruz Azul llegó a dos victorias, un empate y siete puntos. A pesar de que dejó ir la victoria, lidera el torneo después de tres fechas, aunque mañana puede ser rebasado por los Pumas UNAM, si ganan o empatan ante el Tigres UANL. Reynoso elogió la entrega de sus jugadores y opinó que no corresponde que los empaten de la manera que los Rayados lo hizo, aunque destacó la actuación del rival. "Nadie se va contento, el esfuerzo de los chicos fue descomunal, aunque no le quitamos mérito a Monterrey, que tiene gran plantel; esto no puede repetirse", advirtió. Según el técnico, en Cruz Azul van construyendo cada semana y el equipo ha evolucionado. "La intención es ver un peldaño arriba el próximo partido en León. Se está entrenando bien; la competencia interna ha crecido y está en nosotros seguir construyendo este equipo", concluyó. Cruz Azul reaparecerá el 7 de febrero, cuando visitará al León, en la cuarta fecha del campeonato.EFE gb/ea