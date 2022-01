El jefe de la Marina alemana dimite tras polémica declaración sobre Ucrania

Berlín, 23 ene (EFE).- El jefe de la Marina alemana Kay-Achim Schönbach dimitió de su cargo tras unas controvertidas declaraciones sobre el conflicto ruso-ucraniano, un paso que la parte ucraniana calificó de insuficiente, según informan hoy los medios. "Acabo de pedir a la ministra de Defensa mi suspensión con carácter inmediato de mis funciones y obligaciones como inspector de la Marina", informó Schönbach a través del gabinete de prensa de la Marina. Argumentó que sus "poco meditadas declaraciones" sobre política militar y de seguridad hechas en la India están afectando a su cargo, por lo que considera necesaria dar este paso "con el fin de evitar mayores daños a la Marina alemana, las fuerzas armadas, pero sobre todo, a Alemania". Durante un acto organizado por un instituto de expertos en la India, Schönbach dijo entre otros declaraciones que "la península de Crimea se fue y ya no volverá", calificó de "absurdo" que Rusia quiera apropiarse partes de Ucrania y aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, lo único que quiere es "respeto de igual a igual". "Y, por Dios, no cuesta casi nada, no cuesta nada mostrarle respeto a alguien. Si se me preguntara a mí, es fácil darle el respeto que exige y que, probablemente, también merezca", agregó. Posteriormente, Schönbach se refirió vía Twitter a sus declaraciones y aseguró que reflejan su "opinión personal" en ese momento y lugar y que "no se corresponden de ningún modo con la postura oficial" de las fuerzas armadas y de la Marina. "No debería haberlo hecho así. No hay nada que discutir, fue un claro error", admitió. A raíz de las controvertidas declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano convocó a la embajadora alemana en Kiev, Anka Feldhusen, mientras el jefe de la legación ucraniana en Alemania, Andrij Melnyk, calificó la dimisión de insuficiente. "Nos satisface que el señor Schönbach haya presentado su dimisión", pero el escándalo deja un destrozo y "pone en duda la credibilidad internacional y la confianza en Alemania", afirmó en declaraciones al diario "Welt". En tanto, en una entrevista a la edición dominical de este mismo diario, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, expresó su decepción por la negativa de Alemania a autorizar el suministro de armas defensivas a Ucrania, "sobre todo en la situación actual". "Y estaríamos aún más decepcionados si Alemania rechazara no sólo suministraros armas defensivas a nosotros sino que impidiera además que otros lo hagan", agregó. Aseguró que su país jamás ha planeado una ofensiva militar, tampoco ahora. "Somos una nación que desde 2014 está siendo atacada y lo único que queremos es estar en condiciones de defendernos y evitar un conflicto mayor", afirmó. EFE egw/amg