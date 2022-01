El Arsenal sigue sin ganar en 2022

Londres, 23 ene (EFE).- Al Arsenal se le resiste la primera victoria de 2022, este domingo no pasó del empate a cero contra el Burnley en casa y no alcanza la cuarta posición, que sigue en poder del Manchester United. Los de Mikel Arteta han perdido tres encuentros, uno de Premier, otro de Copa de Inglaterra y uno más de Copa de la Liga, y han empatado dos, en Copa de la Liga y ante el Burnley, por lo que aún no conocen la victoria en 2022. Además, suman cuatro partidos seguidos sin marcar, lo que amplifica su necesidad de un 'nueve', con Alexandre Lacazette que termina contrato a final de temporada y con Pierre-Emerick Aubameyang apartado del equipo y de la selección gabonesa por problemas de indisciplina. El Burnley, uno de los principales candidatos al descenso, más aún tras la venta al Newcastle United de su goleador Chris Wood y con los rumores de problemas financieros en el equipo, resistió los 90 minutos en el Emirates. Los 'Clarets' jugaban su primer partido en 15 días, debido a los continuos aplazamientos por COVID, pero no notaron la inactividad. Aguantaron a un Arsenal que sacó diez córneres, pero que fue incapaz de superar a Nick Pope. El punto pone a los de Arteta sextos, con 36 unidades, a dos del United y la Liga de Campeones, pero con un partido menos. Les quedan ocho días para recurrir al mercado de fichajes y mejorar la delantera o el equipo puede seguir acusando los problemas de gol. No en vano, es el menos goleador del 'top-6' de la competición. El Burnley continúa como colista, con 12 puntos, a cuatro de la salvación, pero con cuatro partidos menos que el Norwich City. EFE msg/ism