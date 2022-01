Domingo, 23 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU RUSIA EEUU comienza envío ayuda militar adicional a Ucrania en medio de tensiones Kiev (EFE).- La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de EEUU llegó este sábado al aeropuerto Boríspol de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania. "El primero de varios envíos por un total de 200 millones (de dólares) en asistencia de seguridad para las FFAA de Ucrania, autorizada por el presidente (Joe) Biden en diciembre, llegó al aeropuerto de Boríspol, Kiev", informó la embajada estadounidense en Kiev a través de un mensaje en Facebook. La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera con Rusia y "demuestra el firme compromiso" de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señala la nota. UE RUSIA La UE, dispuesta a sancionar a Rusia rápidamente si ataca a Ucrania Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE) estará dispuesta a sancionar con rapidez a Rusia con "sustanciosas" medidas económicas en caso de que Moscú vuelva a realizar un ataque contra Ucrania, como hizo ya en 2014. Ese año, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea y se preveía el despliegue del Ejército ruso en la ciudad de Mariúpol, la UE pudo aprobar sanciones económicas e industriales en tan solo 72 horas, al estar ya preparadas. En concreto, incluían elementos como la prohibición de que Rusia y grandes empresas rusas pudieran tomar dinero prestado de los mercados financieros europeos. RUSIA UCRANIA El R.Unido afirma que Rusia busca instalar un líder pro ruso en Kiev Londres (EFE).- El Reino Unido afirmó este sábado tener información que indica que Rusia busca instalar un líder pro ruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania, informó en un comunicado el ministerio británico de Asuntos Exteriores. El ex diputado ucraniano Yevhen Murayev es considerado como posible candidato, según el Foreign Office, que indica que dispone de información de que los servicios de inteligencia rusos mantienen vínculos con numerosos ex políticos ucranianos. "Rusia debe reducir la tensión, poner fin a sus campañas de agresión y desinformación, y seguir el camino de la diplomacia. Como el Reino Unido y nuestros socios han dicho repetidamente, cualquier incursión militar rusa en Ucrania sería un error estratégico masivo con costes severos", señaló la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, en el comunicado. CORONAVIRUS ========== BRASIL El promedio de casos de covid en Brasil es récord por quinto día seguido Río de Janeiro (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 157.393 casos de covid, con lo que el promedio de contagios en la última semana llegó a 133.350 diarios e impuso un nuevo récord por quinto día seguido, informaron este sábado fuentes oficiales. La media de infecciones, impulsada por la rápida propagación de la variante ómicron en el gigante latinoamericano, viene anotando récords consecutivos desde el pasado martes, cuando se ubicó en 83.205 casos por día. VACUNAS Las vacunas de refuerzo evitan en un 80 % que ómicron provoque casos graves Ginebra (EFE).- La protección de las vacunas ante posibles formas graves de COVID ha bajado con la variante ómicron del coronavirus a un 50 %, aunque con dosis de refuerzo ese porcentaje aumenta al 80 %, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su sexto informe actualizado sobre la variante ómicron, la OMS indica que la nueva cepa se ha detectado ya en 171 países de todo el planeta, y concluye que su capacidad de evadir la inmunización que proporcionaban las vacunas o los anticuerpos de pacientes recuperados ha contribuido a su fuerte transmisión global. CORONAVIRUS MÉXICO México reporta 51.368 casos de covid, segunda cifra más alta de la pandemia Ciudad de México (EFE).- México registró este sábado 51.368 nuevos contagios de la covid-19, la segunda cifra más alta de toda la pandemia, para un total de 4.646.957 casos, además de 364 muertes para llegar a 303.085 decesos totales, informó la Secretaría de Salud.En la última semana, México ha reportado sus cifras más altas de contagios, con un récord histórico de 60.552 el miércoles, además de muertes diarias por encima de las 300.Con estas cifras, México es el decimocuarto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. ------------- PERÚ DERRAME Perú declara emergencia ambiental por 90 días en costa afectada por derrame Lima (EFE).- El Ministerio del Ambiente de Perú declaró este sábado en emergencia ambiental por 90 días el área geográfica de la costa peruana afectada por un derrame de petróleo, en tanto se conocen mayores datos sobre las circunstancias del vertido en el mar cuando se abastecía una refinería operada por Repsol. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, encabeza el Comité de Crisis Ambiental y aprobó esta declaratoria para garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados desde hace una semana y donde se realizan trabajos de recuperación y remediación del derrame. Repsol informó este sábado de que ha retirado más de 2.384 metros cúbicos de arena afectada por el derrame de crudo ocurrido en la costa central de Perú hace una semana. EEUU ABORTO Biden promete defender el derecho al aborto porque se halla "bajo asalto" Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió este sábado a defender el "derecho constitucional" al aborto, que consideró que se halla "bajo asalto como nunca antes" cuando se cumplen 49 años de la decisión judicial que lo legalizó en todo el país. En un comunicado conjunto con su vicepresidenta, Kamala Harris, Biden dijo que el derecho a abortar debe estar codificado en la ley y prometió defenderlo con "todas las herramientas" a su disposición para que EE.UU. no dé marcha atrás en la igualdad de las mujeres. "Debemos asegurar que nuestras hijas y nietas tienen los mismos derechos fundamentales por los que lucharon sus madres y abuelas y que ganaron hace hoy 49 años", indicaron el presidente y la vicepresidenta. YEMEN CONFLICTO Los hutíes elevan a 82 los muertos en el bombardeo a un centro de detención Saná (EFE).- El Ministerio de Salud del Gobierno de los rebeldes hutíes del Yemen elevó hoy a 82 la cifra de muertos en el bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra una centro de detención en la ciudad yemení de Saada, en el norte del país, mientras que el número de heridos asciende a 266. El nuevo recuento de los hutíes ha sido ofrecido después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 negara hoy su implicación en el bombardeo contra el centro penitenciario, así como la cifra de víctimas difundida por los insurgentes. En un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial saudí SPA, la coalición alegó que realizó una "revisión posterior a la acción integral (del bombardeo), de acuerdo con el mecanismo interno del Comando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición, y se ha demostrado que estas afirmaciones no tienen fundamento". EL SALVADOR BEATIFICACIÓN MÁRTIRES Beatifican en El Salvador a los curas Grande y Spessotto, y a dos laicos San Salvador (EFE).- Los curas Rutilio Grande (salvadoreño) y Cosme Spessotto (italiano), y los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano, todos asesinados por escuadrones de la muerte en el contexto de la guerra civil (1980-1992), fueron beatificados este sábado en San Salvador. El ritual que elevó a los altares católicos a Grande, Spessotto, Solórzano y Lemus, que se convierte en el beato más joven de Centroamérica ya que tenía 16 años cuando fue asesinado, se realizó en medio de un ambiente festivo con un número de asistentes reducidos por la pandemia de la covid-19."Con nuestra autoridad apostólica concedemos que los venerables siervos de Dios Rutilio Grande, Manuel Solórzona y Nelson Lemus, así como Cosme Spessotto, mártires, heroicos testigos del reino de Dios y el reino de justicia (...) de ahora en adelante sean llamados beatos", proclamó el padre Rodolfo Cardenal al leer la carta apostólica envida por el papa Francisco. EFE BOLIVIA GOBIERNO Arce destaca modelo económico y pide unidad en Día del Estado Plurinacional La Paz (EFE).- Un limitado festejo por la pandemia de la covid-19 y un mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce, destacando los logros económicos en su gestión y la petición de unidad marcaron el 13 aniversario del Día del Estado Plurinacional. Este año, al igual que en 2021, los festejos por el Día del Estado Plurinacional no fueron los habituales con el objetivo de evitar las aglomeraciones de personas por la pandemia de la covid-19, y no hubo sesión parlamentaria, desfiles y las calles aledañas a la Casa Grande del Pueblo, el lugar donde funciona el Ejecutivo, estaban vacías. AFGANISTÁN ATENTADO Al menos siete muertos y nueve heridos en un atentado con bomba en Afganistán Kabul (EFE).- Al menos siete personas murieron, entre ellas cuatro mujeres, y otras nueve resultaron heridas en la tarde de este sábado tras la detonación de un explosivo instalado en un vehículo en la ciudad de Herat, en el noroeste de Afganistán. La explosión tuvo lugar en el área de Haji Abass, situada en el noroeste de Herat, alrededor de las 18:40 hora local (14:10 GMT) al explotar una mina instalada en un vehículo. Como consecuencia, "siete cadáveres, incluidas cuatro mujeres, y nueve heridos han sido llevados al hospital", informó a Efe el jefe del hospital regional de Herat, Mohammad Arif Jalili. YIHADISTAS SIRIA Mueren 22 miembros del Estado Islámico en choques con fuerzas kurdas en Siria El Cairo (EFE).- Al menos 22 miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI) murieron este sábado en enfrentamientos con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que están intentando controlar la situación derivada de un motín de prisioneros yihadistas en la provincia siria de Al Hasaka, informó la alianza liderada por kurdos. En un comunicado, las FSD informaron de que 22 integrantes del EI murieron durante los choques que continúan por tercer día consecutivo, mientras que un miembro del grupo terrorista fue detenido. De acuerdo con la nota, las FSD lograron recuperar el control de "varios puntos en la zona norte de los muros de la cárcel" de Geweran, donde se produjo un primer motín el jueves y otro el viernes. ITALIA PRESIDENCIA Berlusconi renuncia a la Jefatura del Estado y torpedea la opción de Draghi Roma (EFE).- Tras días de reuniones y expectación, Silvio Berlusconi renunció este sábado a su aspiración a la Jefatura del Estado italiano, su último gran sueño, pero exigió que Mario Draghi, principal apuesta para el cargo, siga donde está, al frente del Gobierno. La decisión de Berlusconi llega "in extremis", a dos días del inicio de las votaciones en el Parlamento y después de una semana como total protagonista en la que, teléfono en mano, ha tratado de recabar el apoyo de diputados y senadores, aunque sin éxito. Su marcha atrás fue confirmada con elogios por su socio, el ultraderechista Matteo Salvini: "Una elección decisiva y fundamental, Berlusconi ofrece un gran servicio a Italia y al centroderecha, que ahora tendrá el honor y la responsabilidad de poner sobre la mesa sus propuestas sin vetos de la izquierda". PERÚ ARQUEOLOGÍA Perú recupera 109 bienes culturales extraídos ilegalmente que eran subastados Lima (EFE).- Perú recuperó 109 bienes culturales, entre piezas arqueológicas y documentos antiguos, que habían sido extraídos ilegalmente del país y eran ofrecidos en casas de subastas o por internet, según informó este sábado el ministerio de Cultura. Entre el material recuperado se encuentran 88 piezas arqueológicas de las culturas Moche, Nazca, Vicus, Wari, Chancay, Chimú e Inca, y de estilos culturales desarrollados en los períodos Intermedio Temprano y Horizonte Medio, que fueron repatriadas desde Estados Unidos, Países Bajos, México, Argentina, Portugal y Reino Unido. Asimismo, 21 bienes documentales de los siglos XVI, XVII y XVIII recuperados desde España y Portugal. EFE int-mmg/amd/ics