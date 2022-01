Continúa ola de violencia por armas en Nueva York con otros dos heridos

Nueva York, 23 ene (EFE).- La violencia no da tregua a Nueva York con un nuevo incidente ocurrido a primeras horas de este domingo que resultó con un hombre y una adolescente de 16 años de edad heridos de bala que batallan por su vida en un hospital del condado de Brooklyn. Otra menor de 17 años resultó con un rasguño en su rostro, según reportan hoy medios locales. Los tres viajaban en un vehículo que chocó contra un automóvil luego de que alguien les disparara. Al llegar al lugar, la Policía encontró a un hombre de 35 años con múltiples heridas de bala en su cuerpo y la menor de 16 años con una en la parte posterior de su cabeza, y están en estado crítico en un hospital de Brooklyn. La adolescente de 17 años solo sufrió un rasguño en la cara que no amenaza su vida, de acuerdo con los medios. La Policía ha pedido la ayuda de cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo, que ocurre en medio de una ola de violencia en la ciudad, que el pasado viernes le costó la vida a un policía de solo 22 años y dejó a otro, de 27, gravemente herido. También en un mes en que han ocurrido otros incidentes con armas contra la Policía y luego de que una niña de 1 año resultara herida en la cara por una bala perdida mientras estaba en un vehículo con su madre. Los neoyorquinos están pidiendo un alto a la violencia por armas de fuego y el nuevo alcalde, el demócrata Eric Adams, ha propuesto, entre las medias, un plan que involucrará en la respuesta a todas las agencias municipales del que dará más detalles en los próximos días. Adams reiteró hoy durante entrevista con CNN que esta violencia no es un problema nuevo sino que "ha estado aquí por mucho tiempo". "Es un mar de crímenes que se ha nutrido de muchos ríos", afirmó el alcalde, quien sostuvo que hay que parar el flujo de armas hacia la ciudad, para lo que pidió ayuda, al igual que la gobernadora Kathy Hochul, al Gobierno federal en esta lucha. EFE rh/eat