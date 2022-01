Cocca celebra que el Atlas no pierda identidad, pese a corta pretemporada

México, 23 ene (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del campeón Atlas, destacó que su equipo no haya perdido la identidad que le dio el título en diciembre, pese a tener una corta pretemporada previa al Clausura mexicano. "Estoy agradecido con los muchachos porque con poca preparación jugaron tres partidos cada tres días en este inicio de torneo, de los cuales ganaron dos y empataron uno, pero lo más importante es que no bajan los brazos, que la identidad del equipo no se pierde", explicó tras vencer por 0-2 al América en la tercera jornada del Clausura. Con la victoria sobre las Águilas del América, el Atlas subió al segundo lugar de la clasificación con siete puntos, algo que para Cocca valida que su equipo no ha perdido el hambre de ganar. "En este comienzo de torneo el equipo no ha dejado de correr, de perder intensidad. Hoy nos llevamos un premio importante ante el América gracias a ello. Erradicamos la 'campeonitis'", señaló. Cocca resaltó la actuación del guardameta colombiano Camilo Vargas ante el América. "Logramos lo que queríamos de Camilo, respondió en las pocas jugadas que tuvo. Luego defendimos con intensidad y no dejamos de atacar hasta el final", añadió. El estratega de 49 años también elogió que el defensa central argentino Emanuel Aguilera decidiera fichar por el Atlas, tras cuatro años en el América. "Estamos contentos con Emanuel, hizo un esfuerzo grande por venir. Nosotros nos basamos en la voluntad del grupo y todavía tenemos mucho que trabajar", comentó. Sobre la llegada del extremo uruguayo Lucas Rodríguez, refuerzo del Atlas anunciado el viernes, Cocca reconoció que aún no sabe lo que le aportará a los Rojinegros. "Vi a Lucas un día, charlamos un rato. Él estuvo sin entrenar y no ha hecho pretemporada. Creo que hoy que hay que resaltar lo que hizo un bien el equipo por el poco tiempo que tuvo para preparase", sentenció.