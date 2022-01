Claves de la tensión entre Rusia y Ucrania que hace temer un conflicto armado

Moscú, 23 ene (EFE).- La situación en la frontera entre Rusia y Ucrania comenzó a copar portadas en noviembre pasado, con las primeras informaciones sobre un importante refuerzo militar ruso en la zona. Desde entonces, el grado de la retórica ha ido escalando hasta hacer temer el estallido de un conflicto a gran escala. Estas son las claves de las tensiones que han encendido todas las alarmas en las capitales mundiales. GUERRA EN EL DONBÁS El origen de las tensiones radica en el este de Ucrania, el Donbás, donde en 2014 estalló una guerra entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos apoyados por Moscú. A consecuencia de la guerra tropas rusas invadieron Crimea, donde aún permanecen aunque la comunidad internacional continúa considerando esa península bajo soberanía ucraniana. El conflicto, que, según la ONU, ha causado más de 14.000 muertos en ambos bandos - tanto militares como civiles- se encuentra ahora en estado congelado a falta de cumplimiento de acuerdos de paz de Minsk, firmados en 2015. RUSIA EXIGE UN PACTO A EEUU Las relaciones entre Rusia y EEUU se encuentran ahora en un punto "crítico y peligroso", afirma Moscú. Para evitar un mayor deterioro de la situación, Rusia exigió a Washington y la OTAN garantías de seguridad, que prevén, en primer lugar, un veto a la ampliación de la Alianza hacia las fronteras rusas y el cese de sus actividades en las antiguas repúblicas soviéticas, que Moscú ve como su área de influencia. En este sentido, Moscú espera de la OTAN un documento por escrito con su postura sobre la futura arquitectura de seguridad en Europa, que debe incluir garantías de que las exsoviéticas Ucrania y Georgia nunca ingresarán en la Alianza, pese a sus anhelos de hacerlo. MOSCÚ NIEGA PLANES DE ATACAR Rusia niega planes de atacar o invadir Ucrania pese a un aumento sustancial de tropas en la frontera con el país vecino. Según Moscú, el desplazamiento de las unidades militares dentro de las fronteras rusas es el derecho soberano del país, que no incumbe a otros estados. El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo recientemente que Rusia no tiene planes agresivos, pero reaccionará con "dureza" en caso de medidas inamistosas de países occidentales, en referencia a la posible negativa de la OTAN de renunciar a sus actividades militares en Europa del Este. "Están en nuestra puerta. (...) No tenemos donde retirarnos", dijo el jefe del Kremlin. MANIOBRAS MILITARES EN LA ZONA En medio de tensiones con Ucrania y Occidente, Moscú continúa los ejercicios militares de sus tropas a lo largo de su frontera occidental. El próximo mes están previstas maniobras conjuntas ruso-bielorrusas que comenzarán el 10 de febrero y acabarán el día 20. EEUU ha calificado de "preocupantes" estos ejercicios, en tanto que Rusia ha señalado que a su término las tropas volverán a sus bases de emplazamiento permanentes. TENSIONES EN ABRIL DE 2021 Las tensiones por la presencia rusa en la frontera con Ucrania también despertaron temores en abril de 2021, cuando Kiev informó de la concentración de más de 100.000 militares rusos en la región. Según Washington, se trataba de la mayor acumulación de efectivos rusos en la frontera con Ucrania desde el conflicto de 2014. Moscú señaló en aquel momento que realizaba ejercicios en respuesta a las "actividades militares amenazantes" de la OTAN cerca de sus fronteras, que incluían unas maniobras de la Alianza en países de Europa Oriental. A la vez, en los meses posteriores la situación no dio motivos para temer el reinicio de acciones bélicas en la región. UNA "GUERRA" EN LOS MEDIOS Las actuales tensiones en torno a Ucrania han generado un tsunami de informaciones en los medios de comunicación, que ha sido criticado por las autoridades tanto de Rusia, como de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó esta semana a los ucranianos a no dejarse llevar por el pánico y pidió a los medios evitar el "revuelo" en torno a la situación. "Decir cada día que mañana puede comenzar una guerra, seguramente, no ayudará a detenerla", dijo el líder ucraniano. Mientras Moscú calificó la multiplicación de las noticias sobre la posible invasión rusa a Ucrania de una "histeria".