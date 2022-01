Madrid, 22 ene (EFE).- Yunus Musah, futbolista del Valencia, admitió este sábado que perder un partido que su equipo ganaba por 0-2 al Atlético de Madrid "duele mucho", admitió que faltó "experiencia" a su conjunto, que tiene que "aprender de esta derrota", y advirtió de que no se puede estar "toda la segunda parte ahí atrás". "Con 2-0 perder 3-2, que teníamos el partido ahí, duele mucho. Falta mucha experiencia. Tenemos que aprender mucho. Hay que aprender rápido, porque sino te van a ganar siempre así estos equipos. No podemos seguir así. Hay que aprender de esta derrota", apuntó el futbolista en declaraciones a 'Movistar'. Yunus adelantó a su equipo en el 0-1. "Vi el espacio al lado contrario, Guedes me la pasó, marqué y me voy contento con eso, pero una lástima que no pudimos ganar el partido", dijo el futbolista, que consideró "muy positivo el comienzo", pero lamentó el segundo tiempo: "Como estábamos hundidos ahí atrás nos costó muchísimo. No podemos estar toda la segunda parte ahí atrás". EFE 1011340 id-mam/apa