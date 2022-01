Yaser Asprilla, la nueva joya del Watford que ilusiona en la selección colombiana

Envigado (Colombia), 22 ene (EFE).- Con tan solo 18 años, el centrocampista Yaser Asprilla consiguió con su técnica y desparpajo que el seleccionador colombiano, Reinaldo Rueda, lo incluyera en su reciente convocatoria mientras hacía eco su transferencia al club inglés Watford. Para enfrentar a Perú y Argentina en la doble jornada de finales de enero y comienzos de febrero de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, la nueva joya colombiana compartirá camerino con James Rodríguez y Falcao García mientras se define si da el salto a Europa o si continúa sumando minutos en el fútbol de su país. "Estoy muy contento por ser llamado a la selección Colombia de mayores siendo tan joven", expresó Asprilla este viernes en una conferencia de prensa. El habilidoso mediocampista, que causó sensación en la liga colombiana en 2021 jugando en el Envigado FC, al que llegó a los 11 años, se ganó el cupo en el equipo nacional por lo que hizo en el amistoso contra Honduras el domingo pasado. En ese juego reemplazó a Juan Fernando Quintero, nuevo jugador del River Plate, quien salió lesionado, y Asprilla no defraudó en su debut. "No pensaba que después del partido con Honduras me iban a volver a llamar tan rápido", confesó Asprilla, mientras se prepara para aportar "lo más fuerte mío: hacer goles y filtrar". Con su transferencia al Watford, oficializada hace pocos días, aumentó el interés por el jugador nacido en Bajo Baudó (Chocó), pero mientras su nombre suena para equipos italianos como Udinese o para grandes del fútbol colombiano, antepone la idea de tener continuidad para seguir en la selección. "Hay que esperar qué dice el club (Watford), pero me gustaría quedarme estos seis meses en Envigado jugando", confesó el volante, que puede jugar por como extremo, mediapunta y creativo. TRAS LOS PASOS DEL 'TINO' ASPRILLA En medio de la efervescencia que ha causado en Colombia por los 47 minutos que jugó con la selección ante Honduras, por su picardía, velocidad y buen pie, a Yaser lo han llegado a comparar con el legendario Faustino Asprilla, que hizo historia en el Parma, de Italia, y en el Newcastle de Inglaterra. Al joven de 18 años no le disgusta que lo pongan al nivel de uno de los grandes futbolistas de su país. "Así como voy con humildad, creo que voy a ser mejor que él. Creo en mis características y en mi talento. Sé que va a ser muy linda esa experiencia y está carrera tan bonita de jugar al fútbol", dijo a periodistas la nueva joya colombiana. Hasta el 31 de enero tiene plazo el Watford para definir si cede al jugador al Envigado por una temporada más, si lo ubica en otro club o si finalmente lo suma a sus filas.