Sábado 22 de enero de 2022

. AUTOMOVILISMO - Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial de rallys 2022 (hasta 23) (FOTO). Cinco tramos, el último a las 14.16 GMT. . BALONCESTO - NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks-Sacramento Kings y Phoenix Suns-Indiana Pacers. . ESQUÍ ALPINO - Copa del Mundo. Descenso femenino en Cortina d'Ampezzo (Italia) (09.00 GMT) (FOTO). - Copa del Mundo. Eslalon masculino en Kitzbühel (Austria) (09.15 y 12.45 GMT) (FOTO). . ESQUÍ NÓRDICO - Copa del Mundo de saltos. Prueba en Titisee-Neustadt (Alemania) (FOTO) . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 22ª jornada (FOTO): Levante-Cádiz (13.00 GMT), Villarreal-Mallorca (15.15), Sevilla-Celta (17.30) y tlético de Madrid-Valencia (20.00) - Sorteo de la última ronda de la fase de clasificación de la zona de África para el Mundial de Catar 2022, en Douala (Camerún). 15.00 GMT - Inglaterra. 23ª jornada (FOTO): Everton-Aston Villa (12.30 GMT), Brentford-Wolves, Leeds Utd-Newcastle y Manchester Utd-West Ham (15.00) y Southampton-Manchester City (17.30). - Alemania. 20ª jornada (FOTO): Bayer Leverkusen-Augsburgo, Borussia Moenchengladbach-Union Berlín, Friburgo-Stuttgart, Greuther Fürth-Mainz y Hoffenheim-Borussia Dortmund (14.30 GMT) y Bochum-Colonia (17.30). - Italia. 23ª jornada (FOTO): Génova-Udinese (14.00 GMT), Inter-Venezia (17.00) y Lazio-Atalanta (19.45). - Francia. 22ª jornada: Brest-Lille (16.00 GMT) y Lens-Marsella (20.00). - Portugal. 19ª jornada (FOTO): Moreirense-Santa Clara (15.30 GMT), Tondela-Vizela (18.00) y Sporting CP-SC Braga (20.30). - Uruguay. Los dos grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol, se enfrentan en el primer Clásico de la pretemporada en el Estadio Centenario de Montevideo. - Chile. Final permanencia, ida: Copiapó-Huachipato (22.00). - Colombia. 1ª jornada: Cortuluá-Atl. Nacional, Once Caldas-U. Magdalena y Junior-Patriotas. - Costa Rica. 3ª jornada: Grecia-ADR Jicaral, San Carlos-Pérez Zeledón, Alajuelense-Guanacasteca, Santos DG-Herediano y Saprissa-Cartaginés - El Salvador. 2ª jornada: Jocoro-Alianza, Isidro Metapán-Chalatenango y Santa Tecla-11 Deportivo. - Guatemala. 2ª jornada: Municipal-Guastatoya, Cobán Imperial-Comunicaciones y Xelajú-Antigua. - Honduras. 3ª jornada: Honduras Progreso-Lobos UPNFM y Victoria-Real Sociedad. - México. 3ª jornada: Guadalajara-Querétaro, León-Pachuca, Club América-Atlas y Monterrey-Cruz Azul. . GOLF - DP World Tour (Rolex Series). Abu Dhabi HSBC Championship, en los Yas Links de Abu Dabi (hasta 23). - PGA Tour. The American Express, en el campo Pete Dye Stadium de La Quinta, California (EEUU) (hasta 23). (FOTO) . TENIS - Abierto de Australia (hasta 30) (FOTO). --J. CORTÉS-- Tercera ronda (1/16 de final) ROD LAVER ARENA: . Desde la 00.00 GMT: Clara Tauson (DIN) - Danielle Collins (USA, 27) Kaia Kanepi (EST) - Maddison Inglis (AUS) . No antes de las 03.00: Benoît Paire (FRA) - Stefanos Tsitsipas (GRE, 4) . Desde las 08.00: Pablo Andújar (ESP) - Alex de Miñaur (AUS, 32) Sorana Cirstea (ROU) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS, 10) MARGARET COURT ARENA: . Desde la 00.00 GMT: Alizé Cornet (FRA) - Tamara Zidansek (SLO, 29) Marketa Vondrousova (CZE, 31) - Aryna Sabalenka (BLR, 2) . No antes de las 03.00: Botic van de Zandschulp (HOL) - Daniil Medvedev (RUS, 2) . Desde las 08.00: Iga Swiatek (POL, 7) - Daria Kasatkina (RUS, 25) Andrey Rublev (RUS, 5) - Marin Cilic (CRO, 27) JOHN CAIN ARENA: . No antes de las 03.30 GMT: Simona Halep (ROU, 14 ) - Danka Kovinic (MNE) Dan Evans (GBR) - Félix Auger-Aliassime (CAN, 9) . KIA ARENA: . No antes de las 04.30 GM): Elise Mertens (BEL, 19) - Shuai Zhang (CHN) Roberto Bautista (ESP, 15) - Taylor Fritz (USA, 20) Taro Daniel (JAP) - Jannick Sinner (ITA, 11) ---------------------------------------------------------- dep/EFE