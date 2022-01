Sábado, 22 de enero de 2022 (20.00 GMT)

EEUU RUSIA - Kiev - La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de EEUU llegó este sábado al aeropuerto Boríspol de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania. (ENVIADA). EEUU ABORTO - Washington - El movimiento feminista en Estados Unidos conmemora el que podría ser el último aniversario de la decisión del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en el país en 1973, mientras busca soluciones para proteger el acceso a ese servicio médico si la máxima corte deroga esa sentencia. por Lucía Leal. (ENVIADA) (video) BOLIVIA GOBIERNO - La Paz - Un limitado festejo por la pandemia de la covid-19 y un mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce, destacando los logros económicos en su gestión y la petición de unidad marcaron el 13 aniversario del Día del Estado Plurinacional. (ENVIADA). (foto) (video) MÉXICO DIPLOMACIA - Ciudad de México - Los nombramientos diplomáticos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que incluyen exgobernadores opositores y un aliado acusado de acoso sexual, amenazan con tensar la relación con España y Panamá, pero también con la oposición, feministas y el cuerpo diplomático. Por Pedro Pablo Cortés (ENVIADA) (foto) EL SALVADOR BEATIFICACIÓN ___________________________ MÁRTIRES - El Salvador - El padre jesuita Rutilio Grande, recordado por su labor en defensa de los pobres de El Salvador y asesinado por escuadrones de la muerte, es elevado a los altares junto a los laicos Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano, y al cura italiano Cosme Spessotto. (foto)(audio)(video) IGLESIA - El Salvador - Los mártires, como el padre Rutilio Grande, monseñor Óscar Romero y otros religiosos, son la esencia de la vida de la iglesia católica, según dijo en una entrevista con Efe monseñor Rafael Urrutia, uno de los impulsores de la causa de beatificación del padre salvadoreño Grande. Por Sara Acosta (ENVIADA). (foto)(video) CORONAVIRUS _____________ RUSIA - Moscú - Los casos de coronavirus detectados en Rusia se han duplicado en solo una semana y alcanzan casi los 50.000 diarios ante el avance de la variante ómicron, extendida ya en más de la mitad de las regiones del país. (ENVIADA) DJOKOVIC - Belgrado - La postura escéptica del tenista Novak Djokovic frente a la vacunación contra el coronavirus es un reflejo de la realidad en su Serbia natal, donde menos de la mitad de la población se ha inmunizado contra la covid-19. Por Snezana Stanojevic (ENVIADA) (foto) ITALIA PRESIDENCIA __________________ BERLUSCONI - Roma - Tras días de reuniones y expectación, Silvio Berlusconi renunció hoy a su aspiración a la Jefatura del Estado italiano, su último gran sueño, pero exigió que Mario Draghi, principal apuesta para el cargo, siga donde está, al frente del Gobierno. (foto) NEGOCIACIONES - Roma - Cada siete años, el Parlamento italiano se convierte en un hervidero de negociaciones y pactos para cumplir con uno de sus más altos deberes: la elección del jefe del Estado, todo un ceremonial que dará comienzo el lunes, esta vez alterado por el coronavirus, que podría incluso obligar a algunos electores a votar desde su coche en el aparcamiento de la Cámara de los Diputados. Por Gonzalo Sánchez. (CRÓNICA) (ENVIADA) (foto) (También se ha enviado una nota sobre las claves de la elección presidencial) ________________ R.UNIDO ESCOCIA - Glasgow (R.Unido) - Cientos de manifestantes marcharán en el corazón de la ciudad escocesa de Glasgow por “la autodeterminación de Escocia" y "en contra del primer ministro Boris Johnson y la crisis de su Gobierno”. por guillermo Garrido (ENVIADA) (vídeo) TONGA TSUNAMI - Sídney (Australia) - Una semana después de sufrir una violenta erupción volcánica y el posterior tsunami, Tonga trata de reponerse de un desastre sin precedentes en ese archipiélago del Pacífico. (ENVIADA) (audio)(vídeo) PARÍS MODA - París - La firma española Loewe, del grupo internacional LVMH, presenta su colección de hombre para el otoño-invierno 2022/23 de la mano del británico Jonathan Anderson, uno de los creadores más admirados de la industria. por María D. Valderrama (ENVIADA) (foto) ENTREVISTAS ___________ PAPA AMÉRICA LATINA - Ciudad del Vaticano - El filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, recién nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), explica a Efe que al papa "le preocupa la polarización" en América Latina, donde el descenso de católicos se debe, sobre todo, a la falta de una Iglesia abierta que no sea sólo "un cenáculo aristocrático de elegidos". Por Cristina Cabrejas. (ENVIADA) (foto) (vídeo) ANA FRANK - La Haya - El agente jubilado del FBI Vince Pankoke lideró al equipo que reveló que un notario judío de Ámsterdam fue quien presuntamente desveló a la Gestapo el escondite de Ana Frank, pero, en una entrevista con EFE, pide "no juzgar" al sospechoso con los ojos del presente porque no le habría quedado "otra opción" para proteger a su familia. Por Imane Rachidi. (ENVIADA) CRÓNICAS ________ HAITI CRISIS - Puerto Príncipe - El modesto comedor social que regenta Winchel Calvaire en Puerto Príncipe servía 500 platos calientes al día, pero ahora se ha quedado sin comida, en medio de la creciente inseguridad alimentaria que atraviesa Haití y que afecta a más de 4 millones de personas. Por Milo Milfort (ENVIADA) (foto) (video) EEUU MEMORIA HISTÓRICA - Nueva York - Una de las estatuas más controvertidas de la ciudad de Nueva York, la del expresidente Theodore Roosevelt a caballo por encima de un negro y un indio, acaba de salir con toda discreción de la majestuosa fachada del Museo de Historia Natural, poniendo así fin a otro debate más sobre la memoria que la ciudad debe a algunos de sus próceres. Por Javier Otazu. (ENVIADA) (foto) amg/ie Efe Internacional