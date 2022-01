Sábado, 22 de enero de 2022 (13.00 GMT)

EEUU RUSIA Estados Unidos y Rusia, un diálogo sin resultados concretos sobre Ucrania Ginebra (EFE).- Estados Unidos y Rusia mantuvieron este viernes un diálogo en torno a la amenaza que pesa sobre Ucrania, del que no salieron resultados concretos más que la voluntad de Moscú de mantener abierto un canal diplomático de interlocución para intentar resolver una crisis acelerada por el masivo despliegue de tropas rusas en su frontera con Ucrania. Los jefes de las diplomacias de Rusia y EE. UU., Serguéi Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, se reunieron durante noventa minutos en Ginebra. La cita estuvo precedida de una serie de amenazas, como la que pende sobre Ucrania, que vio agruparse justo frente a su frontera a unos 100.000 soldados rusos, según informaciones proporcionadas por los servicios de inteligencia occidentales, haciendo temer un plan de invasión. EEUU RUSIA Estados Unidos maneja una serie de opciones militares para estar listo ante Rusia Washington (EFE).- El Departamento de Defensa de EE. UU. maneja una serie de opciones sobre las capacidades militares que puede necesitar para estar listo ante una posible invasión rusa de Ucrania, dijo este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby. "Nuestro trabajo es preparar opciones", dijo Kirby en una rueda de prensa, en la que señaló que EE. UU. tiene que estar preparado en caso de que sus aliados lo necesiten. Durante su comparecencia, Kirby anunció la participación del grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman en las maniobras Neptune Strike 22 (el golpe de Neptuno) de la OTAN, previstas hasta el 4 de febrero en el Mediterráneo. RUSIA UCRANIA Las tropas rusas volverán a sus bases al término de las maniobras en Bielorrusia Moscú (EFE).- Las tropas rusas y bielorrusas que participarán en las maniobras conjuntas "Determinación aliada-2022" regresarán a sus bases al término del ejercicio, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Bielorrusia. "Al término de los ejercicios se producirá el repliegue organizado de todas las tropas a sus bases de emplazamiento permanente", aseguró Andréi Nekrashévich, jefe de instrucción militar del Ejército bielorruso. El militar subrayó que las maniobras de las fuerzas de reacción rápida, que arrancarán el 10 de febrero en el marco de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia, tienen un carácter "exclusivamente defensivo". YEMEN CONFLICTO Los hutíes elevan a 82 los muertos en el bombardeo a un centro de detención Saná (EFE).- El Ministerio de Salud del Gobierno de los rebeldes hutíes del Yemen elevó hoy a 82 la cifra de muertos en el bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra una centro de detención en la ciudad yemení de Saada, en el norte del país, mientras que el número de heridos asciende a 266. El nuevo recuento de los hutíes ha sido ofrecido después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 negara hoy su implicación en el bombardeo contra el centro penitenciario, así como la cifra de víctimas difundida por los insurgentes. En un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial saudí SPA, la coalición alegó que realizó una "revisión posterior a la acción integral (del bombardeo), de acuerdo con el mecanismo interno del Comando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición, y se ha demostrado que estas afirmaciones no tienen fundamento". CHILE BORIC Boric designa un gabinete con mayoría femenina y guiños a la centro izquierda Santiago de Chile (EFE).- En un hito sin precedentes en el continente americano, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, nombró este viernes un gabinete con mayoría de mujeres, con la médico independiente Izkia Siches (Interior y Seguridad Pública) y la diputada comunista Camila Vallejo (vocería) como las figuras femeninas más fuertes. Es la primera vez en la historia de Chile que una mujer estará a cargo de Interior y Seguridad Pública, el ministerio que tiene más peso político, encargado del orden público y de articular al resto del gabinete. De las 24 carteras, 14 estarán ocupadas por mujeres, entre ellas Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia o Trabajo. El ex líder estudiantil, quien con 36 años se convertirá el próximo 11 de marzo en el presidente más joven de Chile. YIHADISTAS SIRIA Nueva jornada de choques entre kurdosirios y yihadistas tras el motín del EI El Cairo (EFE).- Los enfrentamientos entre las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI) desencadenados por un motín de prisioneros yihadistas en la provincia siria de Al Hasaka, continuaron hoy por tercer día consecutivo, y han causado la muerte de al menos un combatiente kurdo y tres civiles. La Policía kurda o Asayish, que lucha junto a las FSD en Al Hasaka, anunció en un comunicado que desde el pasado jueves un miembro de sus fuerzas, identificado como Jaled Eleui, perdió la vida durante los enfrentamientos, mientras que otros siete resultaron heridos. De acuerdo con la nota, además tres civiles fueron asesinados por el Estado Islámico cuando intentaban esconderse en los barrios cercanos a la cárcel de Geweran, donde se produjo el motín. ========== CORONAVIRUS ========== EEUU La mejor protección contra ómicron es la dosis de refuerzo, según varios estudios Washington (EFE).- Tres grandes estudios publicados este viernes por los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos (CDC, en inglés) confirman que la mejor protección frente a la variante ómicron del coronavirus es la dosis de refuerzo de las vacunas contra la covid-19. Las investigaciones se han centrado en los inmunizados con vacunas de ARN-mensajero de Pfizer y Moderna en EE. UU., y que han recibido la dosis de refuerzo. De acuerdo con uno de esos análisis, que tomó como muestra a cerca de 88.000 pacientes hospitalizados en 10 estados, la dosis de refuerzo fue efectiva en un 90 % a la hora de evitar los ingresos hospitalarios en diciembre y enero, meses en los que ómicron se ha hecho prevalente en el país. VACUNAS EMA: administrar varias dosis de vacunas a corto plazo no es sostenible La Haya (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otros reguladores internacionales reiteraron este viernes que la administración de varias dosis de vacunas contra la covid "a intervalos cortos no es un enfoque sostenible" a largo plazo. Estos organismos creen, no obstante, que "cada vez es más clara la necesidad" de administrar inyecciones de refuerzo para extender la protección de las vacunas de la COVID-19. EEUU Un juez bloquea en la orden de Biden de que los empleados federales se vacunen Washington (EFE).- Un juez de Texas bloqueó este viernes a nivel nacional la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que todos los empleados del Gobierno federal se vacunen contra la covid-19. El magistrado Jeffrey Brown, nombrado en su día por el expresidente Donald Trump (2017-2021), explicó en un escrito judicial que este caso no es sobre si la gente debe inmunizarse contra la covid-19, dado que "la corte cree que debería", ni sobre las prerrogativas del Ejecutivo federal para exigir a sus trabajadores que se vacunen. ----- TONGA TSUNAMI Tonga se recupera con ayuda internacional una semana después del tsunami Sídney (Australia) (EFE).- Una semana después de sufrir una violenta erupción volcánica y el posterior tsunami, Tonga trata de reponerse gracias al goteo continuo de envíos de ayuda humanitaria de un desastre sin precedentes que ha afectado a cuatro de cada cinco habitantes de este archipiélago del Pacífico. En su segundo comunicado oficial desde que ocurrió el desastre, el Gobierno de Tonga indicó este sábado que el 84 por ciento de la población sufrió las consecuencias de la lluvia de ceniza y el tsunami causados por la atronadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Al igual que los dos días anteriores, el país recibió un avión con un cargamento de ayuda de Nueva Zelanda, que está priorizando el suministro de agua potable, el problema más acuciante, especialmente en algunas islas donde el agua está contaminada con ceniza volcánica. PAPA AMÉRICA LATINA Guerra López: "Al papa le preocupa la polarización en América Latina" Ciudad del Vaticano (EFE).- El recién nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), el filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, asegura que al papa "le preocupa la polarización" en América Latina, en una entrevista con EFE en la que analiza el descenso de católicos en el continente debido, sobre todo, a la falta de una Iglesia abierta que no sea sólo "un cenáculo aristocrático de elegidos". "El papa es muy consciente de la realidad de América Latina y lo que más le preocupa es la polarización. El problema que se está presentando en América Latina es que las posiciones más extremas están devorando el centro, el espacio de diálogo y de acuerdo", explica Guerra. FORO DAVOS El FMI pide gastar lo que haga falta contra la covid para no perjudicar la recuperación económica Ginebra/Madrid (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho un llamamiento a todos los países para no dar por terminada la guerra contra la covid-19 de forma prematura y ha abogado por gastar lo que haga falta para no perjudicar la recuperación económica. "El mundo debe gastar los miles de millones que sean necesarios para contener la covid con el objetivo de obtener billones como resultado" a través del crecimiento económico, ha defendido este viernes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante su intervención en el Foro de Davos virtual. En esta mesa redonda, en la que también han participado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y representantes económicos de Brasil, Indonesia y Japón. COLOMBIA CONFLICTO Disidencias de las FARC declaran guerra "sin cuartel" al ELN en Colombia Bogotá (EFE).- El Frente 28 de las disidencias de las FARC declaró la guerra "sin descanso y sin cuartel" a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los choques y atentados ocurridos en el departamento de Arauca las últimas semanas, mientras organismos piden al Gobierno que interceda con una negociación. En un comunicado en video leído por uno de los comandantes, el Frente Veintiocho, surgido de residuos de las FARC, reconoce la autoría del atentado perpetrado con coche bomba el pasado 19 de enero en la ciudad de Saravena, por el que pide perdón, pero a la vez asegura que: "los que se afanaron con esta guerra les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso y sin cuartel". MÉXICO VIOLENCIA Dos canadienses muertos y un herido por tiroteo en mexicana Playa del Carmen Ciudad de México (EFE).- Dos muertos y un herido, todos de origen canadiense, dejó este viernes un tiroteo ocurrido en un hotel del balneario mexicano de Playa del Carmen, informaron fuentes oficiales. El secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, confirmó en redes sociales que los disparos se debieron a una discusión entre huéspedes. INDIA INCENDIO Al menos siete muertos y 16 heridos en un incendio en un edificio en Bombay Nueva Delhi (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 16 resultaron heridas este sábado al desatarse un incendio en un edificio residencial en la ciudad de Bombay, en el este de la India, sin que por el momento se conozcan las causas que originaron las llamas. El incendio se produjo en la planta 18 del edificio, situado en el sur de Bombay, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia local de noticias PTI. Varias imágenes difundidas por las redes sociales mostraron una enorme columna de humo que salía de este edificio de 20 pisos, en el que los residentes fueron desalojados y atendidos por los servicios médicos. Las brigada de bomberos local logró extinguir las llamas y los heridos han sido trasladados al hospital más cercano. EFE int/jac