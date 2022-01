Sábado, 22 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU RUSIA EEUU y Rusia, un diálogo sin resultados concretos sobre Ucrania Ginebra (EFE).- Estados Unidos y Rusia mantuvieron este viernes un diálogo en torno a la amenaza que pesa sobre Ucrania, del que no salieron resultados concretos más que la voluntad de Moscú de mantener abierto un canal diplomático de interlocución para intentar resolver una crisis acelerada por el masivo despliegue de tropas rusas en su frontera con Ucrania. Los jefes de las diplomacias de Rusia y EEUU, Serguéi Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, se reunieron durante noventa minutos en Ginebra. La cita estuvo precedida de una serie de amenazas, como la que pende sobre Ucrania, que vio agruparse justo frente a su frontera a unos 100.000 soldados rusos, según informaciones proporcionadas por los servicios de inteligencia occidentales, haciendo temer un plan de invasión. EEUU RUSIA EEUU maneja una serie de opciones militares para estar listo ante Rusia Washington (EFE).- El Departamento de Defensa de EE.UU. maneja una serie de opciones sobre las capacidades militares que puede necesitar para estar listo ante una posible invasión rusa de Ucrania, dijo este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby. "Nuestro trabajo es preparar opciones", dijo Kirby en una rueda de prensa, en la que señaló que EE.UU. tiene que estar preparado en caso de que sus aliados lo necesiten. Durante su comparecencia, Kirby anunció la participación del grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman en las maniobras Neptune Strike 22 (el golpe de Neptuno) de la OTAN, previstas hasta el 4 de febrero en el Mediterráneo. RUSIA UCRANIA Tropas rusas volverán a sus bases al término de las maniobras en Bielorrusia Moscú (EFE).- Las tropas rusas y bielorrusas que participarán en las maniobras conjuntas "Determinación aliada-2022" regresarán a sus bases al término del ejercicio, informó hoy el Ministerio de Defensa de Bielorrusia. "Al término de los ejercicios se producirá el repliegue organizado de todas las tropas a sus bases de emplazamiento permanente", aseguró Andréi Nekrashévich, jefe de instrucción militar del Ejército bielorruso. El militar subrayó que las maniobras de las fuerzas de reacción rápida, que arrancarán el 10 de febrero en el marco de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia, tienen un carácter "exclusivamente defensivo". CHILE BORIC Boric designa un gabinete con mayoría femenina y guiños a la centro izquierda Santiago de Chile (EFE).- En un hito sin precedentes en el continente americano, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, nombró este viernes un gabinete con mayoría de mujeres, con la médico independiente Izkia Siches (Interior y Seguridad Pública) y la diputada comunista Camila Vallejo (vocería) como las figuras femeninas más fuertes. Es la primera vez en la historia de Chile que una mujer estará a cargo de Interior y Seguridad Pública, el ministerio que tiene más peso político, encargado del orden público y de articular al resto del gabinete. De las 24 carteras, 14 estarán ocupadas por mujeres, entre ellas Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia o Trabajo. El ex líder estudiantil, quien con 36 años se convertirá el próximo 11 de marzo en el presidente más joven de Chile. ONU GUTERRES La ONU exige cooperación a las potencias ante un mundo plagado de crisis Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, demandó este viernes cooperación a las grandes potencias internacionales para dar respuesta a toda una serie de crisis que están provocando un gran "incendio" global. La pandemia de la covid-19, un sistema financiero que necesita ser reformado, la crisis climática, las amenazas que plantean las nuevas tecnologías y la proliferación de conflictos fueron los cinco grandes problemas identificados por Guterres en un discurso con el que presentó sus prioridades para este año. El político portugués, nsistió en que todas estas crisis tienen arreglo si se opta por la "solidaridad". EEUU CHINA EE.UU. cancela 44 vuelos de China como respuesta a la misma decisión de Pekín Washington (EFE).- El Departamento de Transportes de Estados Unidos anunció este viernes la cancelación de 44 vuelos de China como respuesta a la misma restricción que Pekín aplicó contra el mismo número de vuelos de aerolíneas estadounidenses por la pandemia de covid-19. Según Washington, el Gobierno chino suspendió 44 vuelos de las compañías estadounidenses Delta Airlines, American Airlines y United Airlines después de que algunos de sus pasajeros dieran positivo a covid-19 al aterrizar en China.El Departamento de Transportes de Estados Unidos lo consideró una "medida unilateral" que es "contraria al interés público" y que está "totalmente fuera de control" de las aerolíneas, ya que los pasajeros habían dado negativo antes de subir a los aviones. MÉXICO ENERGÍA EE.UU. alza la voz ante la reforma eléctrica de México Ciudad de México (EFE).- La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, alzó la voz este viernes tras una visita a México marcada por las "preocupaciones" y las presiones en Washington que causa la polémica reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria, quien canceló una conferencia de prensa para hablar de su gira, advirtió de los "impactos negativos" de la reforma en un posicionamiento público que compartió el Departamento de Energía. En contraste, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que fue "muy cordial" su encuentro del jueves con Granholm, quien estuvo "entendiendo que la misión es desterrar la corrupción". EEUU VIOLENCIA Dos muertos, uno de ellos policía, en un tiroteo en el norte de Nueva York Nueva York (EFE).- Un policía ha muerto y otro está herido grave tras un tiroteo en el barrio neoyorquino de Harlem, al norte de la isla de Manhattan, en un tiroteo, y el agresor de ambos también ha muerto, según recogen varios medios de prensa este viernes.El diario New York Post asegura que los policías habían acudido por la llamada de auxilio de una mujer que estaba en medio de una pelea con su hijo, y al llegar al lugar de los hechos, fueron recibidos a tiros por el hijo, desatándose entonces un enfrentamiento a balazos. CORONAVIRUS ============ EEUU La mejor protección contra ómicron es dosis de refuerzo, según varios estudios Washington (EFE).- Tres grandes estudios publicados este viernes por los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos (CDC, en inglés) confirman que la mejor protección frente a la variante ómicron del coronavirus es la dosis de refuerzo de las vacunas contra la covid-19. Las investigaciones se han centrado en los inmunizados con vacunas de ARN-mensajero de Pfizer y Moderna en EE.UU., y que han recibido la dosis de refuerzo. De acuerdo con uno de esos análisis, que tomó como muestra a cerca de 88.000 pacientes hospitalizados en 10 estados de EE.UU., la dosis de refuerzo fue efectiva en un 90 % a la hora de evitar los ingresos hospitalarios en diciembre y enero, meses en los que ómicron se ha hecho prevalente en EE.UU. FRANCIA La Justicia gala valida el pase que lleva al ostracismo a los no vacunados París (EFE).- El Gobierno francés superó este viernes la última etapa que le quedaba para que la controvertida ley del pase de vacunación entre en vigor el próximo lunes, después de que el Consejo Constitucional respaldó el grueso de la norma que condena a una suerte de ostracismo a los no vacunados. El Consejo, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna en Francia, emitió su dictamen un día después de que el Ejecutivo de Emmanuel Macron anunciase un calendario de desescalada para el mes de febrero, a pesar de que los hospitales y los contagios en el país siguen en niveles muy altos por culpa de ómicron. EEUU Un juez bloquea en EEUU orden de Biden de que empleados federales se vacunen Washington (EFE).- Un juez de Texas bloqueó este viernes a nivel nacional la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que todos los empleados del Gobierno federal se vacunen contra la covid-19. El magistrado Jeffrey Brown, nombrado en su día por el expresidente Donald Trump (2017-2021), explicó en un escrito judicial que este caso no es sobre si la gente debe inmunizarse contra la covid-19, dado que "la corte cree que debería", ni sobre las prerrogativas del Ejecutivo federal para exigir a sus trabajadores que se vacunen. VACUNAS EMA: administrar varias dosis de vacunas a corto plazo no es sostenible La Haya (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otros reguladores internacionales reiteraron este viernes que la administración de varias dosis de vacunas contra la covid “a intervalos cortos no es un enfoque sostenible” a largo plazo. Estos organismos creen, no obstante, que “cada vez es más clara la necesidad” de administrar inyecciones de refuerzo para extender la protección de las vacunas de la COVID-19. ---- YEMEN CONFLICTO Decenas de muertos en un nuevo ataque contra un bastión rebelde en el Yemen Saná (EFE).- Un nuevo bombardeo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí ha dejado decenas de muertos en la ciudad yemení de Saada, en el norte del país y bastión de los rebeldes hutíes, que esta semana están siendo blanco de una feroz campaña aérea en distintas regiones. Al menos 63 personas han fallecido y unas 140 están heridas en ese ataque lanzado en la noche del jueves, según el último recuento de víctimas ofrecido a Efe por una fuente de la Dirección de Salud de la provincia de Saada, mientras el Ministerio de Salud del Gobierno de los hutíes elevó a última hora del viernes la cifra de muertos a 77 y de heridos a 190. UE EEUU UE y EEUU ponen fin a disputa por acero, aluminio y otros productos en OMC Ginebra (EFE).- Estados Unidos y la UE, que ya anunciaron en octubre que aparcaban su disputa por los aranceles al acero, el aluminio y otros productos, han concluido también los procedimientos abiertos contra esas tasas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), anunciaron este viernes fuentes próximas al organismo. Las dos partes notificaron a la OMC la retirada formal de sus respectivos procedimientos como consecuencia del acuerdo anunciado el 31 de octubre por Bruselas y Washington. La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos se deterioró a raíz de la imposición de aranceles del 25 % a las importaciones comunitarias de acero y del 10 % a las de aluminio. FORO DAVOS El FMI pide gastar lo que haga falta contra la covid para evitar enfriamiento Ginebra/Madrid (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho un llamamiento a todos los países para no dar por terminada la guerra contra la covid-19 de forma prematura y ha abogado por gastar lo que haga falta para no perjudicar la recuperación económica. "El mundo debe gastar los miles de millones que sean necesarios para contener la covid con el objetivo de obtener billones como resultado" a través del crecimiento económico, ha defendido este viernes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante su intervención en el Foro de Davos virtual. En esta mesa redonda, en la que también han participado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y representantes económicos de Brasil, Indonesia y Japón. EFE COLOMBIA CONFLICTO Disidencias de las FARC declaran guerra "sin cuartel" al ELN en Colombia Bogotá (EFE).- El Frente 28 de las disidencias de las FARC declaró la guerra "sin descanso y sin cuartel" a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los choques y atentados ocurridos en el departamento de Arauca las últimas semanas, mientras organismos piden al Gobierno que interceda con una negociación.En un comunicado en video leído por uno de los comandantes, el Frente Veintiocho, surgido de residuos de las FARC, reconoce la autoría del atentado perpetrado con carro bomba el pasado 19 de enero en la ciudad de Saravena, por el que pide perdón, pero a la vez asegura que: "los que se afanaron con esta guerra les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso y sin cuartel". MÉXICO VIOLENCIA Dos canadienses muertos y un herido por tiroteo en mexicana Playa del Carmen Ciudad de México (EFE).- Dos muertos y un herido, todos de origen canadiense, dejó este viernes un tiroteo ocurrido en un hotel del balneario mexicano de Playa del Carmen, informaron fuentes oficiales. El secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, confirmó en redes sociales que los disparos se debieron a una discusión entre huéspedes."Derivado del reporte de disparos de arma de fuego en el interior del hotel Xcaret, se informa de tres personas lesionadas, derivado de una discusión entre huéspedes del hotel", apuntó Hernández Gutiérrez en un primer mensaje. EFE int-mmg/amd/ics