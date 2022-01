Ranking Spotify en Ecuador: top 10 de los pódcast más populares de hoy sábado, 22 de enero

Escuchar pódcast se ha vuelto parte de nuestro día a día. La gran oferta disponible se nos ha colado sin que nos diéramos cuenta. Ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás producciones que tienen un público fiel, gracias a su enorme calidad en forma y contenido.

La noticia es que Spotify realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está escuchando en tiempo real. La plataforma de transmisión busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, entre la que están los 10 pódcast más buscados, que te detallamos a continuación.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

4. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

5. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 Minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para cambiar tu estado de ánimo y por consecuencia, tu realidad. Empieza tu día con mente, cuerpo y espíritu alineados para una vida más consciente.Síguenos en @despertandopodcast y en Youtube de Despertando + Durmiendo. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.Síguenos en @seregalandudas y puedes vernos en Youtube.Un podcast de Dudas Media. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Inglés desde cero

Aprende inglés con nativos gratis con Inglés desde cero. Visita https://www.InglesDesdeCero.ca/

8. Daniel Habif - INQUEBRANTABLES

Daniel Habif, es considerado uno de los mejores y más importantes oradores de habla hispana en el mundo. Es líder y creador del movimiento #INQUEBRANTABLES. Autor de los Libro BestSeller “INQUEBRANTABLES” (+500 copias vendidas) y su más reciente libro: "LAS TRAMPAS DEL MIEDO". 26 años de experiencia en la industria de la comunicación. Actualmente cruza una nueva Lic. en Psicología. Su contenido digital ha logrado alcanzar más de 2 billones de personas, en la actualidad 80 millones de personas visitan sus redes. Support this podcast: https://anchor.fm/daniel-habif/support

9. La Voz de Calma

Quienes ya hemos recorrido algunos años, en mi caso más de seis décadas de vida, aprendiendo, con altos y bajos y más de 42 años trabajando en comunicación. Entendemos que todos necesitamos, de vez en cuando, una voz amiga que nos acompañe. Esa conversación cercana, familiar, con sentido común para reflexionar de cosas de la vida. Por estas razones decidí desarrollar estas experiencias auditivas. No pretendo dar consejos de profesional, hay muchos y muy buenos a los que se puede recurrir. Esta es la respuesta a las preguntas de algunos amigos virtuales que me consideran “una voz de calma”.

10. Viene y Va con Dani G Schulz

Simple, entretenido y a veces profundo, este podcast te hará reflexionar sobre cómo navegar tu vida de manera ligera. Dani te cuenta sobre sus relaciones, su camino en redes sociales y su misión de vivir una vida llena de propósito y diversión. Episodios nuevos todos los jueves. Enjoy honis! @danigschulz www.danigschulz.com

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público ecuatoriano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.