Ranking HBO en Perú: top 10 de las series preferidas de hoy viernes, 21 de enero

HBO nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 series más vistas en Perú en su plataforma de transmisión. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

2. El Pacificador

La historia de origen de Peacemaker, un hombre que cree en la paz a cualquier precio, no importa cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

3. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

4. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

5. Estación once

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

6. Los Gemstone

Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.

7. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

8. El mundo de Craig

Coge tu espada de cartón y acompaña a Craig JP y Kelsey tres amigos inseparables a explorar el bosque cercano a sus casas.

9. Two Sentence Horror Stories

Una serie de antología que presenta historias actualizadas de terror e inquietudes para la era digital, inspirada en la ficción viral de fanáticos de historias de terror de dos frases.

10. Crónicas vampíricas

"Crónicas Vampíricas" cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

¿Conocías todos estos programas, dignos de verse en maratón? ¿Sabías que estaban disponibles en HBO?

La intención de la plataforma es que los usuarios reconozcan su contenido más popular. Así, podrán hacerse una idea de las producciones que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlas a sus familiares y amigos. ¿Qué películas estarán disponibles próximamente? ¿Cuáles series nos conquistarán este año?

Estamos seguros de que pronto encontraremos la solución a estas y otras preguntas.