Ranking HBO en Estados Unidos: top 9 de las series preferidas de hoy viernes, 21 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores series. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de HBO con sus títulos más destacados, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en Estados Unidos. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. El Pacificador

La historia de origen de Peacemaker, un hombre que cree en la paz a cualquier precio, no importa cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

2. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

3. Los Gemstone

Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.

4. Somebody Somewhere

Sam es un verdadero Kansas en la superficie, pero en el fondo lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Mientras lidia con la pérdida y la aceptación, el canto es la gracia salvadora de Sam y la guía en un viaje para descubrirse a sí misma y a una comunidad de extraños que no encajan pero que no se dan por vencidos, demostrando que encontrar a su gente y encontrar su voz, es posible. En cualquier lugar. Algun lado.

5. Estación once

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

7. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

8. Criado por lobos

"Criado por lobos" sigue la historia de Padre y Madre, dos robots que tienen como misión criar hijos humanos en un desconocido planeta. Todo es como lo establecido hasta que la población de humanos comienza a aumentar y, la religión crea diferencias entre sus miembros. Llegado este momento, los androides se dan cuenta que es difícil controlar las creencias de una forma racional.

9. Fringe

Fringe (en España Fringe: Al límite, también conocida por sus títulos alternativos Fringe: La gran conspiración y Ciencia al límite) es una serie de ciencia ficción estadounidense creada por J. J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci. Se estrenó a través de Fox Broadcasting Company el 9 de septiembre de 2008 y terminó el 18 de enero de 2013 después de cien episodios recopilados en cinco temporadas. La serie sigue a Olivia Dunham (Anna Torv), Peter Bishop (Joshua Jackson) y Walter Bishop (John Noble), quienes son miembros de la División Fringe de la Oficina Federal de Investigación cuya base se encuentra en Boston, Estados Unidos, bajo órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. El equipo utiliza métodos de la ciencia fringe para ayudar al FBI a investigar diversos casos inexplicables, a menudo horribles, que están relacionados con un misterioso universo paralelo. La serie ha sido considerada como una mezcla entre The X-Files, Altered States y The Twilight Zone.

10. Padres forzosos

Tras la muerte de su esposa en un accidente de coche, Danny Tanner, un periodista de San Francisco, tiene que sacar adelante a sus tres hijas pequeñas: D.J., Stephanie y Michelle. Su cuñado Jesse y su mejor amigo, Joey, le ayudarán en la diaria y difícil tarea de criar, cuidar y educar a las niñas.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en HBO?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.