Ranking Google en Colombia: top 10 de las películas favoritas de hoy viernes, 21 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores pelis en Colombia. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Google con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Sin tiempo para morir

En ‘No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

2. Venom: Habrá Matanza

Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte Venom todavía están intentando descubrir cómo vivir juntos cuando un preso que está en el corredor de la muerte (Woody Harrelson) se infecta con un simbionte propio.

3. ¡Canta!

Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.

4. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

5. Cincuenta sombras más oscuras

Mientras Christian lucha con sus demonios internos, Anastasia debe enfrentar la ira y la envidia de las mujeres que vinieron antes que ella.

6. The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado.

7. Cazafantasmas: Más allá

Una madre soltera y sus dos hijos se van a vivir a un pequeño pueblo donde descubrirán su conexión con los orígenes de los Cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado.

8. Un lugar tranquilo 2

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia Abbot debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Secuela de la exitosa producción "Un lugar tranquilo" (A Quiet Place, 2018).

9. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

10. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en Google?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.