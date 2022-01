Ranking Disney+ en Perú: top 7 de las series favoritas de hoy viernes, 21 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a las mejores series. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Disney+ con sus títulos más destacados, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en Perú. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. El libro de Boba Fett

El legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand deben navegar por el inframundo de la galaxia cuando regresen a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

2. Ojo de Halcón

Ahora como un ex Vengador se encuentra en una misión simple: la de reunirse con su familia por Navidad. Pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una super heroína que siempre ha soñado llegar a ser.

3. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

4. The Mandalorian

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

5. Loki

La nueva serie "Loki", de Marvel Studios, empieza allí donde terminó "Vengadores: Endgame". En ella, el voluble villano Loki vuelve a ganarse el apodo de Dios del Engaño.

6. ¿Qué pasaría si..?

Inspirándose en los cómics del mismo nombre, cada episodio explora un momento crucial del Universo Cinematográfico Marvel.

7. Spidey y su superequipo

Sigue a Peter Parker, Gwen Stacy y Miles Morales y sus aventuras mientras los jóvenes héroes se unen a Hulk, Ms. Marvel y Black Panther para derrotar a enemigos como Rhino, Doc Ock y Green Goblin y aprender.

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. Disney+ utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en Disney+.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!