Ranking Apple en Argentina: top 10 de los pódcast con más reproducciones de hoy sábado, 22 de enero

1. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

2. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

3. Deux U

Join the anonymous creator of the pop culture and entertainment news Instagram account @deuxmoi for a weekly podcast featuring an extensive analysis of the most popular and controversial posts from the account. On every episode “Deux”, along with insiders and expert guests, will take a look behind the post and share exclusive details that haven’t been revealed on Instagram.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Anfibia Originales

Los podcast originales de AnfibiaPodcast. #TodoEsFake, #ElDeseoDePandora, #BatallaCultural, #Poliamor, #GenteQueSí. Los demás podcasts anfibios tienen canales independientes :)

6. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental. Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar. www.psimammoliti.com | Podcast por @psi.mammoliti |

7. A TODO SI

Vamos a decirle SÍ a la vida Sí a aventarte Sí a seguir tus sueños Sí a creértela Sí a las oportunidades Sí a saber decir no Sí a crecer tu negocio A TODO SÍ Podcast por Stephanie Rodríguez y Evelyn Cornejo

8. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

9. Siendo el Proceso

Despierta, aprende algo nuevo y descubre como lograr tu mejor versión con "Siendo el Proceso". Cada episodio, guiado por Ale Haro, será una revelación.

10. El Verdadero Robo del Siglo

El 13 de enero de 2006, un grupo de hombres armados entra a la sucursal del Banco Río de Acassuso, en Buenos Aires, Argentina. Rápidamente llega la policía, los rodea y los ladrones quedan atrincherados dentro del banco junto a 23 rehenes. A simple vista parecía ser un robo exprés que salió mal. Pero en realidad se trataba de uno de los robos más espectaculares de la historia. A lo largo de esta serie vamos a reconstruir todo lo que sucedió ese día. Mucho mitos se van a caer y otros nuevos van a surgir, mas increíbles aún. Vamos a conocer cada detalle de la planificación del robo, su..

