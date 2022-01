Orden de demoler hotel Deauville de Miami Beach enfurece a conservacionistas

Miami, 21 ene (EFE).- El histórico hotel Deauville de Miami Beach (Florida, EE.UU.), construido a finales de la década de 1950 en primera línea de mar y célebre, sobre todo, por la actuación de los Beatles en uno de sus salones en 1964, será demolido tras años de abandono y pese a la oposición de los conservacionistas, según una orden del ayuntamiento de esta ciudad. La orden de demolición del Deauville Beach Resort anunciada en una carta de la administradora de la ciudad, Alina Hudak, se basa en un informe de ingeniería estructural ordenado por la empresa propietario del inmueble, Dauville Associates, y certificado por el ayuntamiento de Miami Beach. "Desafortunadamente, ese informe deja en claro que el edificio no es seguro y no se puede salvar debido a defectos estructurales", afirma la carta enviada este jueves por Hudak al alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y a los concejales de la ciudad. Según datos de la Junta de Preservación Histórica de Miami Beach citados este viernes por la web The Real Deal, especializada en bienes de raíces, el antiguo hotel, construido en 1957 y abandonado hace casi cinco años, ha acumulado multas por un total de alrededor de 1,8 millones de dólares desde 2021. El Deauville, un complejo de estilo MiMo (transición del ArtDeco al estilo moderno), con 540 habitaciones, fue diseñado por el arquitecto Melvin Grossman y levantado en 1957 en un terreno de la céntrica avenida Collins de Miami Beach. DE FRANK SINATRA A LOS BEATLES En su momento de esplendor, el hotel Deauville atrajo a políticos, deportistas y celebridades como el cantante Frank Sinatra, conocido como "La Voz", la comediante, actriz y presentadora estadounidense de televisión Joan Rivers y el presidente estadounidense John F. Kennedy, entre otros muchos, recuerda hoy The Real Deal. Pero el Deauville es recordado, sobre todo, por ser escenario de una actuación de la mítica banda los Beatles en 1964 para el programa de televisión estadounidense "The Ed Sullivan Show", que emitió la cadena CBS. Fue en el salón de baile Napoleón, del propio hotel, donde el cuarteto de Liverpool actuó ese año en el sur de Florida. El edificio, con una rampa de acceso escoltada por dos arcos, donde se muestra el rótulo Deauville con una estrella roja encima de la letra "i", posee una recepción amplia con columnas interiores, suelo de mosaicos y vistosos ventanales. Un incendio obligó a cerrar ese edificio en 2017 y, desde entonces, se mantiene deshabitado. Varios grupos conservacionistas y algunos medios locales se oponen a su demolición y piden devolverle su brillo y esplendor pasado. "Miami Beach ha emitido una orden para demoler el histórico Deauville Beach Resort, y todos seremos más pobres por ello", afirma este viernes un editorial del diario Miami Herald. "Si el hotel de 1957 donde alguna vez tocaron los Beatles es demolido, como ahora parece probable, estaremos perdiendo una parte de nuestra historia del sur de la Florida que simplemente no puede ser reemplazada", añade el rotativo. Por su parte, conservacionistas como Daniel Ciraldo, de la Miami Design Preservation League, afirmó tras el anuncio de la ciudad que "puede haber aquí un caso de demolición por negligencia". Esto significa que "estos propietarios pueden estar dejando que este edificio decaiga a propósito para poder demolerlo y potencialmente reemplazarlo con un rascacielos. De eso no se trata Miami Beach", sentenció Ciraldo. El activista habla en nombre de una institución cuyo objetivo es "preservar nuestra historia" y "asegurarnos de que se tomen todas las medidas adecuadas para proteger este edificio histórico". Kristen Rosen González, comisionada (concejala) de Miami Beach, manifestó, por su parte, que la ciudad debería apelar la orden de demolición del Deauville, porque, afirma, la orden es apelable. Pero Eric Carpenter, subadministrador de la ciudad de Miami Beach, dijo este jueves que la ciudad comenzará el proceso de solicitud para la demolición, algo que puede demorar uno o dos meses. Según The Real Deal, el hotel ha estado en el centro de litigios "y otros problemas" entre la ciudad y sus propietarios durante años. Deauville Associates LLC, una empresa de propiedad controlada por Belinda y Richard Meruelo, adquirió el edificio en 2004 por cuatro millones de dólares, detalla el citado medio. "Ninguna réplica de la estructura original que el código de la ciudad de Miami Beach autoriza a exigir a la Junta de Preservación Histórica puede llenar el vacío dejado por tal hito", dice el editorial del Herald. "Ha sido un camino largo y triste para llegar aquí", lamenta. La orden de demolición se da a pocos meses del derrumbe en medio de la noche del edificio de apartamentos Champlain Towers South, en Surfside (Miami-Dade), ocurrido el 24 de junio de 2021 y que segó la vida a un total de 98 personas. EFE jip/emi/jrh (foto)