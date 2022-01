Objetivo común: no meterse en problemas

Granada/Pamplona 22 ene (EFE).- Granada y Osasuna, separados por un punto en la clasificación de LaLiga, se enfrentan este domingo en el Nuevo Los Cármenes con un objetivo común: hacer olvidar sus derrotas entre semana como visitantes con un triunfo que les permita alejarse un poco más del descenso y no meterse en problemas. El equipo dirigido por Robert Moreno, decimocuarto con 24 puntos frente a los 25 de Osasuna, decimotercero, llega al choque tras haber visto quebrada con la derrota del pasado jueves en Getafe (4-2) una racha de siete jornadas sin perder. Reencontrarse con las buenas sensaciones defensivas, tras naufragar en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, y regresar al camino del triunfo es el objetivo de un Granada que ahora cuenta con siete puntos de renta sobre el descenso. A los granadinos les esperan después del parón tres rivales de enjundia como Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal, por lo que Moreno considera clave superar a los rojillos para afrontar sin agobios clasificatorios esos siguientes duelos. El técnico catalán tiene las bajas por lesión del lateral colombiano Santiago Arias y del mediapunta Rubén Rochina, y, como ocurrió ante el Getafe, seguramente tampoco entre en la citación el central peruano Luis Abram, ya que el Granada ultima su salida al Cruz Azul mexicano como cedido hasta final de temporada. Es previsible que haga cambios respecto al once que sacó ante el Getafe para buscar piernas frescas y oxígeno, ya que habrá menos de 72 horas de diferencia entre un partido y otro. Jugadores como el lateral Sergio Escudero y los centrocampistas Álex Collado o el francés Maxime Gonalons tienen opciones de ser titulares. El Club Atlético Osasuna disputará un choque vital para sus intereses ante un rival directo como el Granada, con la reciente derrota de Vigo en la memoria que no debería importar a un grupo unido que lucha por la permanencia a toda costa. Osasuna encara este encuentro con el bajón del último partido perdido a manos del Celta de Vigo que supuso un duro varapalo tras los brotes verdes mostrados en casa frente el Cádiz, donde el equipo dejó una notable mejoría que no se pudo ver en la última jornada. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha pedido a sus pupilos estar mejor “nivel mental” con el objetivo de puntuar en un campo “maldito” tras una derrota en Vigo que impidió ampliar la victoria ante el Cádiz en forma de puntos Las bajas en defensa podrían marcar un partido entre dos conjuntos que comparten objetivos y nivel de plantilla, pero que no darán su brazo a torcer con tal de agradar a su afición con nuevos y vitales puntos. Arrasate ha comentado la importancia de ampliar la contundencia en ambas áreas para lograr la victoria y ha remarcado la importancia de la circunstancia mental, ya que a pesar de que el rival marque un gol primero deben “seguir siendo mentalmente fuertes para sacar un buen resultado”. El técnico rojillo ha hecho hincapié en el juego de estrategia del club nazarí, añadiendo que su equipo intentará “ahondar en los defectos que puedan tener”. David García y Unai García se han recuperado de la covid-19 y este sábado han entrenado junto al grupo, por lo que su técnico deberá valorar sus evoluciones para alinearlos, en detrimento de un Juan Cruz y Unai Dufur que cuajaron un partido correcto en Vigo. El equipo rojillo atraviesa una mala racha lejos de El Sadar. Ya son seis las jornadas en las que Osasuna no ha visto puerta lejos de su estadio. Los atacantes del cuadro navarro deberán apretar los dientes para aumentar su registro de alegrías con nuevos goles para el equipo. Ganas no faltarán. El positivismo es uno de los rasgos que caracteriza a una plantilla unida que pasó por esta mala racha el pasado año y que en el presente luchará por salir cuanto antes de ello. - Alineaciones probables: Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Raúl Torrente, Escudero; Gonalons, Luis Milla, Álex Collado, Machís; Luis Suárez, Jorge Molina. Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez; Javi Martínez, Torró, Moncayola, Rubén García; Chimy Ávila, Ante Budimir. Árbitro: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés). Estadio: Nuevo Los Cármenes. Hora: 14.00 CET (13.00 GMT). ------------------------------------------------------- Puestos: Granada (14º, 24 puntos). Osasuna (13º, 25 puntos). La clave: El comportamiento defensivo de dos equipos que mostraron muchas lagunas atrás en sus últimos encuentros. El dato: Osasuna sólo ha ganado una vez en partido oficial en el campo del Granada, de quince visitas, y fue hace más de 63 años. Las frases: Robert Moreno, entrenador del Granada: "Tenemos que volver a ser nosotros mismos". Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna: "Necesitamos estar bien a nivel mental". "Debemos ahondar en los defectos que puedan tener". El entorno: La afición granadina ocupará el 75 por ciento del aforo del Nuevo Los Cármenes, el máximo permitido por las actuales restricciones sanitarias, lo que obligó al club local a dejar de vender el pasado viernes entradas para este encuentro.