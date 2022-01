Municipios en alerta roja por la covid-19 se incrementan en 129% en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 22 ene (EFE).- Los municipios en alerta roja en Guatemala debido a la covid-19 se incrementaron en 129 por ciento este mes de enero debido a la variante ómicron, que está teniendo un impacto "severo" en la población, alertaron este sábado las autoridades sanitarias. Según el mapa de la situación del SARS-CoV-2 en el país centroamericano divulgado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), de los 31 municipios que estaban con alerta máxima antes de que apareciera la nueva variante en diciembre de 2021, se pasó a 71. Esto representa que 40 municipios más están en alerta roja, lo que representa una subida del 129 por ciento. Mientras que los que están en alerta amarilla pasaron de 230 a 142, y los de naranja aumentaron de 79 a 177. El ministro de Salud, Francisco Coma, atribuye el aumento de los municipios en alerta roja a la presencia del ómicron, variante que ya desplazó a la delta en Guatemala. Las autoridades advirtieron que en diciembre pasado los casos positivos del coronavirus eran de un 2,79 por ciento de las pruebas realizadas, en tanto que en enero han llegado hasta un 24 por ciento en algunas áreas de la nación. "Estamos enfrentando una variante que tiene un impacto severo en la población no vacunadas y en las personas que tienen enfermedades crónicas" y el semáforo epidemiológico presenta "cambios significativos" por el aumento de los casos, asegura Coma. El ministro anunció que este sábado se anunciarán nuevas medias debido al incremento de los casos de la enfermedad, pero aún no han sido divulgados. LOS CASOS De acuerdo con las estadísticas oficiales, ese año de los 688 pacientes que han necesitado hospitalización al contagiarse de la covid-19, el 87 por ciento no está vacunado. Solo en lo que va del 2022 se han registrado 34.239 casos positivos del virus, pero la mayoría de guatemaltecos se han recuperado. El ministro de Salud comentó que en Guatemala existen 29 municipios, de los 340 que tiene el país, que concentran más de 2,5 millones de habitantes que son los que tienen porcentajes bajos de inmunización y que el Gobierno se enfocará en estos lugares para impulsar jornadas de vacunación. Las autoridades también revelan que de las 100 muestras positivas enviadas a un laboratorio de Panamá, 92 resultaron ser de ómicron, lo que demuestra que esta variante ya desplazó a la delta en el país en esta cuarta ola de la pandemia. Hasta el 20 de enero, Guatemala había registrado 666.017 casos positivos de la covid-19, de los que 617.312 se han recuperado, 32.460 están activos y 16.245 han fallecido. La incidencia del virus en el país está en 3.950,7 casos por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad en 96,4 por 100.000 personas, y la tasa de letalidad en 2,4 por ciento. EFE. oro/ie