Merz, ratificado como presidente de la CDU alemana

(Corrige titular) Berlín, 22 ene (EFE).- Friedich Merz, el derechista e histórico rival interno de la excanciller Angela Merkel, fue ratificado hoy por los delegados de la Unión Cristianodemócrata (CDU) nuevo presidente del partido con el 94,62 % de los votos. Merz, de 66 años, sumó un total de 915 de los 983 votos emitidos, de los cuales 16 fueron abstenciones. El nuevo presidente de la CDU, visiblemente emocionado, dijo estar "profundamente conmovido e impresionado" por el resultado y dio las gracias a los delegados, tanto a los que votaron por él como a los que no. Calificó de "importante misión" y "gran mandato" asumir ahora el trabajo en la CDU "al mismo tiempo con fuerza y corazón". No obstante, formalmente Merz todavía no asume el cargo ya que la votación de los delegados, realizada de manera digital por imperativos de la pandemia, debe ser confirmada por escrito, para lo cual el recuento de votos tendrá lugar el próximo día 31. El nuevo presidente de los conservadores alemanes expresó asimismo su apoyo a Mario Czaja para asumir el cargo de nuevo secretario general en sustitución de Paul Ziemiak. Para Merz era el tercer intento de liderar a los cristianodemócratas: el año pasado perdió frente a Armin Laschet y en 2018 la que se impuso fue Annegret Kramp-Karrenbauer. En la consulta a las bases, celebrada a finales del año pasado, Merz se impuso con un 62,1 % de los votos a sus dos adversarios, el experto en política exterior Norbert Röttgen (26 %) y el exjefe de la Cancillería y persona de confianza de Merkel, Helge Braun (12 %). EFE egw/amg/ie