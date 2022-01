Mejía muestra respeto a Costa Rica, pero quiere los tres puntos en la visita

Ciudad de Panamá, 22 ene (EFE).- El arquero de la selección de fútbol de Panamá, Luis 'Manotas' Mejía, señaló este sábado que Costa Rica es un equipo de temer a pesar del momento que vive, pero que el grupo está convencido de salir por el triunfo en su visita del jueves próximo a San José. "Sabemos lo que significa Costa Rica, más en esta instancia eliminatoria, sabemos que por más que no venga pasando por un buen momento, es un equipo de temer, tienen jugadores de buen nivel, pero también sabemos que ir afuera a sumar es importante, obviamente vamos con la mentalidad de ganar, pero siempre respetando al rival", indicó el arquero del Unión Española chileno. "Debemos mantener los pies en la tierra, ser humildes y hacer nuestro fútbol, que nos ha dado resultados", manifestó el meta panameño. Mejía agregó que Panamá se juega cosas importantes. "Nos jugamos cosas importantes en estas fechas, entre enero y marzo, así que estamos conscientes que dependemos de nosotros y esperemos estar a la altura de la situación". El arquero, hasta el momento titular del equipo de Thomas Christiansen en los partidos de la octogonal final de la Concacaf, ponderó el trabajo del grupo y de sus colegas guardametas, dejando claro que cualquiera de los cuatro llamados están listos para hacer el trabajo. Mejía se tomó el tiempo para hablar de su llegada al Unión Española y destacó lo "maravilloso" que fue la recepción en el grupo y lo importante que es este nuevo paso en su carrera. "Fui recibido de muy buena manera, no pareciera que hubiese llegado nuevo al grupo, eso es muy importante, es un grupo maravilloso, espero aportar mi granito de arena y hacer las cosas bien en un fútbol muy importante como el chileno", dijo el jugador de 30 años. Mejía lamentó que para el duelo en casa, el 30 de enero próximo, ante Jamaica no tendrán el apoyo de los hinchas en el estadio, debido a una sanción impuesta por FIFA. "Jugar de local y sin gente no es fácil, pero recibimos siempre la buena vibra desde sus casas, desde donde estén y nosotros queremos darle esa alegría. Aunque primero tenemos que ir por los tres puntos a Costa Rica", puntualizó.