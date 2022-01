Macron pide a Said una transición democrática inclusiva en Túnez

París, 22 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este sábado al jefe del Estado tunecino, Kais Said, que la transición política en aquel país se desarrolle en un marco inclusivo y le prometió apoyo para las reformas económicas. Macron habló por teléfono con Said, al que felicitó por su anuncio de un calendario de transición democrática, realizado en diciembre, y que establece los principales plazos con elecciones legislativas anticipadas el próximo 17 de diciembre. En medio de una grave crisis política, en julio del año pasado Said cesó al Gobierno y anunció que gobernaría por decreto de forma temporal, y desde entonces los partidos políticos le han pedido un calendario para el retorno a la vida democrática. El gobernante francés pidió que la transición política tenga lugar "en el marco más inclusivo posible" y Said se comprometió a respetar el Estado de derecho y las libertades democráticas", indicaron fuentes del Elíseo. Añadieron que Macron también animó a Said a poner en marcha un programa de reformas que permita afrontar al grave crisis económica que vive el país y prometió el apoyo francés en su aplicación. Además, el inquilino del Elíseo invitó al presidente tunecino a participar en la cumbre Unión Europea-Unión Africana que se celebrará el 17 y 18 de febrero en Bruselas. EFE rcf/amg