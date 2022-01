Listas transnacionales, protagonistas en el debate de la CoFoE

Bruselas, 22 ene (EFE).- La posibilidad de introducir listas transnacionales en las elecciones a la Eurocámara, compuestas por candidatos de diferentes Estados miembros y que se podrían votar en toda la Unión Europea (UE), centró el debate en la segunda jornada del pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) celebrado este sábado en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. La CoFoE busca acercar la UE a los ciudadanos y que estos hagan recomendaciones sobre cómo mejorarla. Hoy, en la segunda y última jornada del tercer pleno de la CoFoE, se debatieron las recomendaciones sobre democracia, medioambiente y salud elaboradas por ciudadanos elegidos de forma aleatoria en los veintisiete Estados miembros. En el ámbito de la democracia plantean, por ejemplo, que los ciudadanos “deben poder votar a distintos partidos de ámbito europeo, cada uno de los cuales esté formado por candidatos procedentes de varios Estados miembros”. Junto a los ciudadanos, en el pleno de la CoFoE intervienen eurodiputados, así como representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de los parlamentos nacionales o de la Comisión Europea. Sobre las listas transnacionales, el europarlamentario portugués del Partido Popular Europeo Paulo Rangel recalcó que los ciudadanos “tienen que pensarse bien esta idea porque tiene que haber un equilibrio entre los Estados miembros”. “Estas listas probablemente hagan que los países más grandes estén sobrerrepresentados en comparación con los países más pequeños. Todos los candidatos serán siempre de Alemania, Francia, Italia y España en los primeros lugares de la lista”, comentó. Como respuesta, la señora De Clerck, belga, consideró que está “justificada” la “preocupación” de Rangel, pero aseguró que no buscan “un sistema en el que no se tenga en cuenta” a los países pequeños. El eurodiputado admitió que se puede “mitigar la consecuencia negativa de las listas transnacionales”, pero insistió en que en los cinco primeros puestos de la lista “siempre van a estar sobrerrepresentados los países más grandes”. “Si se evita eso, con una determinada regla, entonces quizá se evite esta consecuencia negativa”, asumió. El eurodiputado del PSOE Domènec Ruiz Devesa resaltó que en la Eurocámara se está trabajando en la reforma de la ley electoral europea “para que se incluya esta medida”, en referencia a las listas transnacionales. “Es cierto que tenemos que garantizar el equilibrio geográfico o poblacional en la composición de las listas y estamos trabajando, precisamente, en esa dirección”, declaró. La vicepresidenta de la Comisión para Valores, Vera Jourova, señaló que lo que se proponga debe “aumentar la legitimidad democrática” de la UE. Los ciudadanos, además, recomiendan revisar la exigencia de que los Estados deban alcanzar la unanimidad para aprobar determinadas medidas y plantean que la Eurocámara tenga la capacidad de convocar “en casos excepcionales” referendos vinculantes. Igualmente, apuestan por reabrir el debate sobre la Constitución Europea y cambiar los nombres de las instituciones comunitarias para aclarar sus funciones, de modo que el Consejo de la UE, que reúne a los países, se llame Senado de la UE, y la Comisión, Comisión Ejecutiva de la UE. Como sucedió el viernes, algunos ciudadanos criticaron el desarrollo del pleno. “Estamos viendo la voluntad de los eurodiputados, muy buena voluntad, dándonos las gracias por nuestro trabajo hecho, pero lo que queremos saber es cómo se van a llevar a cabo nuestras recomendaciones. Nosotros hemos estado trabajando durante tres fines de semana arduamente y queremos saber también cómo van a dar el paso para llevarlas a cabo”, dijo Jesús, de España. También desde España, el señor Guillén denunció que si desde las instituciones comunitarias “mencionan que somos todos iguales, no tengamos la misma voz”. “No digan que somos iguales cuando no se nos tiene en cuenta y cuando no se hacen oír nuestras voces”, aseveró. Asimismo, pidió unas respuestas “detalladas y oportunas” a las recomendaciones ciudadanas. “No queremos respuestas para salir del paso ni tampoco respuestas que eviten nuestras críticas constructivas”, afirmó, y exigió que la CoFoE no sea “un monólogo” ni que “se estén riendo de nosotros diciendo que van a cumplir algo que nunca se va a cumplir”. En el ámbito medioambiental, los ciudadanos plantean, por ejemplo, que la ganadería intensiva “se elimine gradualmente, especialmente la eliminación de las condiciones de vida irrespetuosas de los animales”. A partir de los debates del pleno, el objetivo es extraer unas conclusiones que estén listas para la primavera y den pie a propuestas de reforma del proyecto comunitario. EFE jug/ie (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)