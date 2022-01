Las claves en la carrera por la jefatura del Estado en Italia

Laura Serrano-Conde Roma, 22 ene (EFE).- Italia votará desde el lunes al próximo presidente de la República, que sustituirá a Sergio Mattarella a partir del 3 de febrero, cuando concluya su mandato actual de siete años. Estas son las claves del proceso parlamentario: MARIO DRAGHI Y MATTEO RENZI El actual primer ministro italiano, Mario Draghi, y el ex jefe de Gobierno Matteo Renzi jugarán un papel clave. El primero ya mostró en diciembre su disponibilidad para ocupar la Jefatura del Estado, pero pondría en una encrucijada a los partidos, que tendrían que elegir a otra figura para dirigir el Gobierno o celebrar elecciones anticipadas. Por su parte, Renzi y su pequeño partido, Italia Viva, a la que los sondeos le dan una intención de voto de menos del 5 %, aparece como la bisagra entre el bloque de la derecha y de la izquierda, que de forma separada carecen de los apoyos necesarios para sacar adelante a un candidato. EL PAPEL DE LA DERECHA La coalición formada por el conservador Forza Italia y los ultraderechistas Liga y Hermanos de Italia reclama la elección de un candidato afín porque juntos tienen más representatividad parlamentaria que el bloque de la izquierda y el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Y además todos los presidentes de la última década han tenido una orientación progresista. Sin embargo, no les alcanzan los números y requerirán del respaldo de otros parlamentarios, por lo que sus tácticas para convencer a otras fuerzas políticas serán fundamentales. LOS "FRANCOTIRADORES" En este sentido, una de las mayores amenazas que afronta la carrera por la presidencia es el de los "francotiradores", aquellos que votan contra de la disciplina de partido amparados en el anonimato. Los partidos tendrán que esforzarse por mantener unidas a sus filas y evitar este fenómeno, tan frecuente en la política italiana, si no quieren sorpresas. CÓMO SE VOTA Un total de 1.009 "grandes electores" elegirán al próximo jefe del Estado. En las tres primeras votaciones, se necesita mayoría calificada de dos tercios, el equivalente a 673 electores, y a partir de la cuarta bastará la absoluta (la mitad más uno, es decir, 505 electores). No hay un número máximo de rondas. Se celebrará una al día por la pandemia, no dos como hasta ahora, y los electores entregarán sus papeletas por turnos, en grupos de 50 y por orden alfabético. No podrá haber más de 200 al mismo tiempo en el pleno de la Cámara de los Diputados para garantizar la distancia social y prevenir contagios. LOS CONTAGIADOS Podrán acceder a la Cámara Baja los parlamentarios que tengan el certificado sanitario, que se obtiene al estar vacunado, haber pasado la enfermedad o haberse sometido a una prueba negativa en las horas previas. Una de las dudas era qué hacer con los diputados y senadores que actualmente están contagiados y aislados, más de treinta, aunque la cifra cambia cada día, y que la ley les impide viajar a Roma. El Gobierno ha aprobado un decreto que les permite abandonar su casa para viajar a la capital en coche o en ambulancia para votar, aunque no podrán tener contacto con nadie, deberán permanecer en el sitio que se les indique para pernoctar y siempre con mascarilla. LA PENSIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS Si Draghi es elegido presidente de la República, un escenario podría ser el de las elecciones anticipadas si la actual y heterogénea coalición gubernamental no consigue mantenerse unida. Sin embargo, este escenario resulta poco probable y uno de los factores es que tres de cada cuatro parlamentarios fueron elegidos por primera vez en 2018 y necesitan mantener su escaño durante al menos 4 años y medio para conservar su pensión, por lo que podrían intentar impedir los comicios anticipados. ¿Y SI NO HAY UN NOMBRE PARA EL 3 DE FEBRERO? En caso de que los partidos no lleguen a un consenso antes del 3 de febrero, cuando expira el septenio de Mattarella, podrían darse dos escenarios: que Mattarella siga en el cargo temporalmente o que las funciones sean asumidas provisionalmente por la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati. EFE lsc/mr/amg